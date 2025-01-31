边佑锡AAA颁奖礼见到偶像金秀贤，获得公开示爱「是互相喜欢的关系」！开心回应「以后会更主动靠近前辈」 《星星闪耀的夜晚》结局高贤廷这决定太动人，网：如果韩国所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE张员瑛的理想型：比起「犬相」更爱「狼男」，还附加一个关於性格的条件～

《星星闪耀的夜晚》27、28日完结，每个角色都交代其结局，可以说很圆满，关键的情节也让观众表示感动。

（以下提及剧情）



TA娱乐只给姜秀贤（高贤廷 饰）和张贤哲（李承俊 饰）一周时间决定出价，姜秀贤卖掉工厂甚至不惜和拒绝往来的父亲联系，沈俊锡（尹相铉 饰）这段时间也曾找上吴奉圭（印乔镇 饰）但无果，知道姜秀贤联络父亲后也找上对方表示会还钱。沈俊锡找吴奉圭也不能说毫无用处，关键时刻吴奉圭解除张贤哲潘朵拉代表的职务，这才让姜秀贤能买回刘振宇（厉云 饰）。

刘振宇虽回到姜秀贤旗下，但他因心里压力仍开不了口。某天沈俊锡看著他和沈镇佑（李津宇 饰）、尹智英（金智友 饰）逛街笑得很开心，有了灵感替刘振宇作曲。沈俊锡以匿名作曲人身分和姜秀贤见面，沈俊锡说了一句话：「你为什么为认为这只是在谈刘振宇的故事？是在讲你。」



克里斯（李基宅 饰）始终没有归还给沈俊锡MUSE运毒重要监视录影带，和刘振宇见面后自首了。克里斯在警署对沈俊锡说了，允熙其实是因为沈俊锡才选择在潘朵拉发展，警方也通知沈俊锡，姜秀贤联合各家经纪公司代表一同抓伤害练习生的惯犯朴润。

刘振宇在同学、粉丝的鼓励下重新唱歌，露出灿烂笑容唱了沈俊锡写下的〈Smile Again〉。〈Smile Again〉成绩越来越好，妈妈又带给他麻烦，他只是给妈妈听自己的音乐说：「这是『我们』的梦想，请让我能在这条路继续走下去。」另一边Mega娱乐主动联系姜秀贤，姜秀贤愿意无偿转让，只希望Mega娱乐身为大公司能好好栽培刘振宇。



姜秀贤和刘振宇告别也和家人告别，消失了两年。两年后沈俊锡已接手潘朵拉代表，尹智英成为自己旗下员工，荷娜（崔裕姝 饰）正考虑他的邀约去当歌唱指导，而沈镇佑用绘画专长及手语技能开了画室教学。圣诞节几乎所有要角包齐聚，包括出狱的克里斯，克里斯和荷娜在一起了。大家都很想念姜秀贤，但没人知道她确切在哪、做什么事。

刘振宇一次签名会上，姜秀贤出现了并站到他面前：「抬头挺胸，好好看著我。」两人相视而笑，刘振宇的签名指变成以姜秀贤的角度、全剧主旨，写著――致最优秀的孩子。结尾剧组还写下：愿今日遇见更广阔的大海、更宽广的世界。



看完全剧，YouTube上有观众相当有感触：「如果大韩民国所有孩子都有姜秀贤代表该有多好。」一语道尽了多少努力之人需要伯乐，而姜秀贤这伯乐还肯在适当的时机与地点放手，这样的人少之又少。也有人说：「哇！春节……竟然看到了这么感人的戏剧，《星星闪耀的夜晚》最后还留有余韵，还有像高贤廷（姜秀贤）这样的人吗，很感谢。」



「尽管如此还要Smile Again，再重新站起来一次，瑟缩的肩膀并不适合你，你活过了比夜空中的星星更闪耀的今天，不要迟疑抬起头，重新站起来――Smile Again。」顺带一提，尾声最重要的歌曲〈Smile Again〉实际上是NCT道英所唱，一开播便释出了原声带，原来贯穿了整部剧。



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