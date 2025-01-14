长著这张脸居然还会失恋！《失恋者的7点早餐会》开机，秀智&李阵郁全都分手了

因裴秀智和李阵郁的二度合作而备受期待的电影《失恋者的7点早餐会》已与2024年12月29日正式开机，又与影迷们近了一步。

《失恋者们的7点早餐会》改编自白永玉作家於2012年出版的同名小说，讲述了尹思江（秀智 饰）和李志勋（李阵郁 饰）因各自的故事聚集在早餐会上，交换自己的「失恋纪念品」，并在分享彼此的故事与痛苦过程中，展现他们如何处理分手与失恋的故事。

作为空姐和机长相遇的演员秀智与刘智泰，将呈现一场关於爱与失落的痛苦离别，并展现密集细腻的演技; 担任顾问与讲师的李阵郁和他的恋人、扮演教师角色的的金世禄，通过长时间的恋爱关系，展现现实中「长跑恋人」的爱情与分手，带来沉重而深刻的浪漫。



在这部电影之前，秀智与李阵郁合作过Netflix作品《我的女神室友斗娜》，两人将如何通过彼此的「失恋纪念品」连接起来，又会带来怎样的互动，甚至展开罗曼史，令影迷们十分期待。



《失恋者们的7点早餐会》是通过电影《69岁》和《世纪末的爱情》以独特视角和精细的导演技巧广受好评的林善爱导演的又一力作，加上确保了强大的制作团团和裴宗玉、李成旭、朴世真、李家燮等实力派演员的加盟，进一步提升了观众们的期待值。

此外，电影《失恋者们的7点早餐会》计画於2025年下半年冬季在影院上映。

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