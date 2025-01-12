《我的完美秘书》这幕金度勋竟想著「如何更变态」XD 李浚赫被赞很帅害羞揍他XD

还记得《我的完美秘书》第二集我们PEOPLEZ「爹系秘书」刘恩浩和CTO（技术长）禹正勋理事的Bromance吗？

刘恩浩（李浚赫 饰）首次来到PEOPLEZ，再次展现绝佳反应力，半公主抱(?)接住喝醉踉跄的禹正勋（金度勋 饰），禹正勋一副被电到的样子，还捏刘恩浩手臂吃人家豆腐XDD――



花絮影片可见这场戏一开始便充满笑声，金度勋笑盈盈地练习如何踉跄，还要练习捏手臂「怎么样才会看起来更变态」，画面虽没拍到李浚赫的表情，但能听见他捏回去金度勋的手臂淡淡地说：「已经很变态了。」金度勋笑成XD脸蹲下……



金度勋还要演出碰碰李浚赫的下巴端详对方的脸，一副被迷到后认证这名新秘书。戏外金度勋也很欣赏李浚赫的脸，排练一句台词就忍不住转头向其他人说：「真的很帅啊……」李浚赫听了害羞地作势揍了揍金度勋肚子XD。



▼花絮影片（已定位4:40）



另一场刘恩浩在PEOPLEZ正式与新上司姜智允代表（韩志旼 饰）打招呼的戏，第一次排练时李浚赫喊完「早安」，韩志旼就问：「不是说好要在这里露出杀人微笑吗？」全场都笑了，咸俊浩导演笑问：「还有『杀人微笑』这种东西啊？」李浚赫俏皮地摆了摆手指向韩志旼否认XD。



后续李浚赫听话(?)展现杀人微笑后，又见他害羞到握紧拳头XDD。



▼花絮影片（已定位0:02）



两支花絮网友看了说「李浚赫的脸是男人看了也会迷住的」、「度勋你也很帅，帅到极点的牛相天（编按：牛奶香草天使缩写「밀바엔」，粉丝对李浚赫取的昵称）怎么害羞了呢」、「美男美女的罗曼史总是真理」、「两人为什么现在才搭档呢呜呜，要给选角的人颁奖吧，这么适合」、「李浚赫的解答是爱情剧」……等等。

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