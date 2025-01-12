韩OTT业界人士选出2025最期待8部剧集！从《山寨人生》《您辛苦了》到《亲爱的X》《重症外伤中心》，爱情惊悚医疗题材超丰富

韩媒《THE FACT》近日采访多位OTT部门记者和相关人士，请大家选出2025年最值得期待的剧集，最终有8部作品上榜！一起来看~

1. Netflix《弱美男英雄Class 2》

《弱美男英雄Class 1》改编自同名网漫，讲述模范生「延时恩」因没能保护朋友免於暴力伤害而留下心理创伤，在转学之后不想再次失去朋友，因而与更庞大的暴力展开斗争并获得成长。



第一季话题度极高，不仅让人看见朴志训作为演员的独特魅力，亦曾成功发掘崔贤旭、洪京等新生代演员的潜力。 第二季在原班主角基础上加入厉云、崔民英、刘秀彬、裴奈拏、李敏载、李浚荣等新人，制作方亦由本土的Wavve转为Netflix，让人十分期待。



2. Netflix《您辛苦了》

这部剧班底阵容雄厚，由《Signal信号》《我的大叔》的金元锡导演执导，《三流之路》《山茶花开时》林恦賰（林尚春）编剧执笔，剧情以1950年代出生在济州岛的「倔强叛逆者」爱顺和「憨厚不屈者」关植为主角，通过四季描绘他们充满冒险的一生。



女主角由IU和文素利分别饰演青年和中年时期，男主角由朴宝剑和朴海俊分别饰演，加上时代剧、济州岛等不常见的元素，预计将会是一部温暖疗愈的作品，早在企划阶段就备受瞩目。



3. Netflix《都会实现吗》

这是一部奇幻题材的浪漫喜剧，由著名喜剧导演、曾执导《鸡不可失》《浪漫的体质》的李炳宪，与《黑暗荣耀》编剧金银淑合作打造。 金宇彬饰演感情过剩的灯精灵「Genie」，秀智饰演感情贫乏、把Genie从刑罚中救出来的「佳英」，两人掌控彼此生死大权，围绕无法判断是幸运还是惩罚的三个愿望展开故事。

无论是编导班底，还是金宇彬和秀智继《任意依恋》之后的二度合作，都令观众充满期待。



4. TVING《亲爱的X》

改编自同名网漫的爱情惊悚剧，讲述为了生存而戴上假面、为向上爬不择手段的女人，与深爱并试图拯救她的男人之间残酷而美丽的故事。



这部剧是《太阳的后裔》《孤单又灿烂的神—鬼怪》导演李应福的新作，网漫原著拥有庞大的粉丝群体，两大青春明星金裕贞和金永大饰演继兄妹、上演「伪骨科CP」，化学反应令人期待。



5. Disney+《狂医魔徒》

这是一部医疗惊悚剧，讲述曾备受瞩目的天才医生郑世玉（朴恩斌 饰），被导师崔德熙（薛景求 饰）通过一系列事件推入人生低谷，两个超级天才重逢后展开激烈的对抗和智力较量。

与传统的医学剧不同，这部剧加入了犯罪和惊悚元素，朴恩斌与薛景求这两位实力派演员的对手戏令人充满期待。



6. TVING《元敬》

这部剧以朝鲜太宗李芳远共同夺取权力的结发妻子——元敬王后为中心，讲述王与王后、丈夫与妻子之间隐藏的炽热故事。因《黑暗荣耀》空姐角色而备受瞩目的车珠英，首次出演古装剧、挑战全新角色，这一转型本身就令人期待。



7. Disney+《山寨人生》

这部剧以1990年代末到2000年代初为背景，讲述因IMF金融危机而人生彻底改变的男子金成俊（金秀贤 饰），从一名普通公司职员成长为全球山寨市场之王的故事。独特的时代特色，以及金秀贤与曹宝儿的全新演技突破。



8. Netflix《重症外伤中心》

改编自由真实医生执笔的同名网路小说，讲述了一名曾在战争地区奔走的天才外伤外科医生白江赫，受聘於负债累累、形同虚设的大学医院重症外伤团队，并逐步将其改造成真正能够挽救生命的重症外伤中心的故事。



原著小说的网漫改编版也口碑颇高，主演由《照明商店》《爱在独木桥》朱智勋和《玉氏夫人传》秋泳愚担任，令人期待诞生一部延续《浪漫医生金师傅》的医疗剧。



参考来源：https://m.tf.co.kr/read/entertain/2167384.htm

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