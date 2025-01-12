《鱿鱼游戏2》黄东赫导演发言再惹争议：完全不理解民众为何不能原谅T.O.P，那件事都已经过去6、7年了

《鱿鱼游戏2》的开播无疑让等待已久的全球剧迷狂欢，虽然有观众评价「剧情不如第一季」，但仍不影响该剧的收看热潮席卷全球。 但对韩国本土观众来说，有着无法接受的一点，那就是「萨诺斯」的扮演者、男团BIGBANG前成员T.O.P，他因吸食大麻而被诟病。

T.O.P扮演的「萨诺斯」宛若他真实人生的再现，是Rapper，也是瘾君子。 韩国观众们完全不想在作品中看到有「呼麻」劣迹的演员亮相，於是从《鱿鱼游戏2》上线开始，几乎每天他都登上热搜，舆论都是负面评价。 对於「萨诺斯」的选角，黄东赫导演早在公开演员阵容时就曾夸下海口称「看过他的表演后大家在做评价也不迟」，对T.O.P的演技充满了信心。

然而电视剧上映后T.O.P的蹩脚演技遭到广大本土观众的吐槽，黄东赫导演再次出面力挺，称「被剧中T.O.P的表演感动了，尽管他有漫长的空白期，但作为导演我认为T.O.P展现了令人印象深刻的演技，他对角色的诠释让我非常满意。」导演数次正面支持T.O.P的言论也引起了广大韩国民众的不满，称这是一次「人脉选角」。



最近黄东赫导演又接受了韩媒《Money Today》的采访，他又一次提到关於T.O.P的争议性选角问题，坚定地表示：「没想到他会这么难以被原谅。」黄导演解释，在选角时他参考了过去涉及大麻事件后回归演艺圈的案例，称：「从朴正熙总统时代开始，因大麻被抓的人在4年后结束禁演期都复出了。 2000年代也有类似的情况，其中包括一些非常有名的人。 算下来T.O.P的大麻事件已经过去了6到7年，所以我以为大众会在一定程度上接受他，因此才会选他。」



黄东赫导演透露，他研究了过去涉大麻艺人能否复出的案例后，认为T.O.P也可能获得原谅，还表示：「关於选角的问题，我听到了很多意见。 国内对此意见较多，但在大麻合法的海外地区，这类问题并不会成为关注焦点。」



尽管了解国内对於T.O.P的负面反应，黄导演并未因此中止合作，坦言：「不能因为他没有获得原谅，就取消他饰演『萨诺斯』的机会。 我对T.O.P说『我们通过作品来展现你是否值得被原谅』。」



据韩媒报导称除了韩国本土外，海外观众对於T.O.P的出演以及演技都多是正面的，尤其是在英语国家，关於他的评价颇高，观众称赞他在剧中对於「吸毒者」角色的出色演绎。

《鱿鱼游戏2》自上线以来成为Netflix史上首部在93个统计国家和地区中均排名第一的作品。 截至上线第10天，该剧依然在Netflix全球榜单中位居榜首。

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