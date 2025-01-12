SEVENTEEN夫硕顺BSS绑架车银优！百万网友按赞呼应：「放开，让我来～」

夫硕顺（BSS）的胜寛与DK跟车银优同框做什么！热情互动仅一天时间就吸引百万网友，点赞爱心朝圣。

每当心爱的歌手团体回归，粉丝们也都会非常期待他们会和谁合作舞蹈挑战challenge，这一次男团SEVENTEEN小分队BSS夫硕顺找来了「脸蛋天才」车银优为新歌〈CBZ〉助阵，朗朗上口的歌词：「青春就是现在！」不停重播，搭配上三张帅气有活力的脸蛋与热情互动，让粉丝们看了相当满足，短短一天多的时间，就吸引了115万个爱心点赞，反应相当热烈！



▼〈CBZ〉舞蹈挑战challenge影片：只见车银优稳坐C位，先是胜寛靠近在耳边传话，接著换DK靠近，车银优也亲密的牵起他的手，没想到下一秒整个人像小菜一样直接被端走～。XDDD

网友留言：「我希望我是DK的左手」、「车银优，如果需要帮忙请眨眼两下XD」、「有这种好事！放开，让我来～」、「车银优和SEVENTEEN合体太疯狂了」、「也太可爱了吧」、「努力投入角色，却在最后破功了XD」、「帅哥的组合，看了真开心」、「太好笑了XD」



▼前一支影片则是男团ENHYPEN的JAY与Hoshi一起舞蹈挑战，完美复制动作展现了精彩的合作：

▼〈CBZ〉完整 MV，找来了四位大明星！严正化、郑英珠等人惊喜现身～：



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