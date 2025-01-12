SEVENTEEN夫硕顺BSS绑架车银优！百万网友按赞呼应：「放开，让我来～」
广告

SEVENTEEN夫硕顺BSS绑架车银优！百万网友按赞呼应：「放开，让我来～」

KPOP   2025年1月12日   星期日09:06   Mico  

（封面图源：IG@saythename_17）

夫硕顺（BSS）的胜寛与DK跟车银优同框做什么！热情互动仅一天时间就吸引百万网友，点赞爱心朝圣。

每当心爱的歌手团体回归，粉丝们也都会非常期待他们会和谁合作舞蹈挑战challenge，这一次男团SEVENTEEN小分队BSS夫硕顺找来了「脸蛋天才」车银优为新歌〈CBZ〉助阵，朗朗上口的歌词：「青春就是现在！」不停重播，搭配上三张帅气有活力的脸蛋与热情互动，让粉丝们看了相当满足，短短一天多的时间，就吸引了115万个爱心点赞，反应相当热烈！
（图源：IG@saythename_17）

▼〈CBZ〉舞蹈挑战challenge影片：只见车银优稳坐C位，先是胜寛靠近在耳边传话，接著换DK靠近，车银优也亲密的牵起他的手，没想到下一秒整个人像小菜一样直接被端走～。XDDD


网友留言：「我希望我是DK的左手」、「车银优，如果需要帮忙请眨眼两下XD」、「有这种好事！放开，让我来～」、「车银优和SEVENTEEN合体太疯狂了」、「也太可爱了吧」、「努力投入角色，却在最后破功了XD」、「帅哥的组合，看了真开心」、「太好笑了XD」
（图源：IG@saythename_17）

▼前一支影片则是男团ENHYPEN的JAY与Hoshi一起舞蹈挑战，完美复制动作展现了精彩的合作：


▼〈CBZ〉完整 MV，找来了四位大明星！严正化、郑英珠等人惊喜现身～

（图源：youtube@HYBE LABELS、夫硕顺）

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » SEVENTEEN夫硕顺BSS绑架车银优！百万网友按赞呼应：「放开，让我来～」
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手