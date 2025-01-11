庆祝出道15周年，CNBLUE「VOYAGE into X」安可场3月8日冲高雄流行音乐中心！门票1/18全面启售

去年11月在林口体育馆唱不过瘾没关系，韩流首席型男乐团CNBLUE宣布将於3月8日要到高雄流行音乐中心举办「VOYAGE into X」巡回演唱会安可场，用专场来为出道15周年揭开热闹序幕！高雄站门票将於1月18日在年代售票系统全面启售。

CNBLUE上回开唱让林口体育馆变成大型KTV，主唱郑容和当时就曾说唱不过瘾，许愿要「再唱一场」，这不但不是场面话，相隔四个月就火速实现，热唱超过150分钟的内容更让许多BOICE（官方粉丝名）意犹未尽；日前CNBLUE在家族演唱会「FNC KINGDOM」舞台热情演出，除了郑容和满场飞奔甚至连正信都冲下台，对过年吉祥话更如数家珍，对於即将再访高雄，三位成员也都相当期待。而「VOYAGE into X」高雄站同时也是本次安可巡回的首站，四月起则将陆续前往日本的神户、东京、名古屋等三个城市开唱。



睽违三年同时也是巡回演唱会标题的全新作品《X》，除了是他们第十张迷你专辑，同时象徵十倍的成长以及无限的未来等多重意义。对於出道15周年，郑容和坦言：「其实在某种程度上，曾想过『I'm a loner』这首歌会不会成为我们的绊脚石，因为它太成功了，让我们一度思考该如何超越。」但现在回想起来，或许这首歌对某些人来说，是帮助他们温暖地渡过某个时期的作品，他表示「单是这个团体还存在这件事，就让人感到不希望它结束，甚至会更想支持它。看到这样的情况，我们CNBLUE也觉得，只要继续努力下去，我们会成为一个很酷的团体。」

CNBLUE於2010年1月在韩国出道，今年正式迎接15周年。当初以偶像乐团出道的他们，在当时的韩国乐坛中并不多见。随著时间流逝，继CNBLUE之后，各式各样的偶像乐团纷纷出道，近年来甚至出现「乐团热潮」一词，显示乐团音乐的需求逐渐提升。当被问到后辈增加是否会有压力时，郑容和说：「我们常在访问中提到，希望能成为引领后辈的前辈。为了达成这个目标，我们自己必须要做好。所以到现在仍然非常努力。最近也重新开始上课，享受音乐的过程。」



「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」票价为新台币6580、5880、4880、3880以及身障席2940元等五种，门票预计1月18日早上10点28分在年代售票系统全面启售，更多详情可洽主办单位和协整合行销有限公司官方社群专页。

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