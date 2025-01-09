《鱿鱼游戏2》火爆全球却遭越南抵制！台词「越战勇士」连韩国人都反感，另一韩剧《小女子》早已因相似原因下架

Netflix年度话题之作《鱿鱼游戏2》上线以来热度高不下，除了对剧情和演员的讨论外，越南观众对於部份台词的指责也引起关注。

第二季新增角色「姜大虎」在介绍家人时说父亲为了让他更有男子气概而送他参加了海军陆战队， 称父亲是「越战参展勇士」，周围的参赛者听到后纷纷称赞道「令尊真了不起」。这一幕在越南观众中引起不小的抵制声音。



不少越南网友通过社交媒体指责该剧扭曲越南历史：「将参加越战的韩国军人评价为『了不起的人物』是错误的」「美化了韩国军队的残酷行为」「韩国一边要求日本为殖民统治道歉和赔偿，一边又将当年派军队入侵越南视为功绩加以炫耀，真是虚伪的双标。」



要求抵制该剧的呼声越来越强。 据越南官媒《劳动报》等媒体6日报导，越南市民们已向Netflix越南请求重新审查，甚至要求将该剧从越南地区下架，与此同时，越南电影局也正在评估《鱿鱼游戏2》是否违反了越南电影法。

韩剧内容在越南引起抵触情绪已经不是第一次。 2022年，tvN和Netflix推出人气韩剧《小女子》，剧中曾参与越战的将军提到「一名韩国军人能杀死20名越共军」「韩国军人是越战英雄」等，越南当局认为剧情扭曲历史、侮辱越南，违反当地法律，因此向Netflix提出下架要求，令其在越南的服务被中断。



对於越南人的反应，大部份韩国网友表示理解，称如果换位思考一下，有日本人说父亲在韩国讨伐韩国军人和平民、立了大功，而周围的人纷纷表示为他自豪，韩国人也会超级不爽。 韩网友：「站在越南人立场当然会愤怒」「追剧时就觉得这句台词有问题」「不懂为何要加那句台词，只说是军人也足以获得敬重」「加害国把受害国的伤痛作为内容来用是不对的」「涉及其他国家时最好慎重，少谈战争、纷争话题」。 亦有网友指出：「这个儿子好像因为父亲而有心理创伤，也许第三季的内容会不同」。



此外，《鱿鱼游戏2》自上月26日通过Netflix公开以来，仅两天便在93个国家的热播影集排行榜榜首。 在上月26日至29日期间，总观看时长达到4.876亿小时，创下Netflix历史上「公开首周观看时长」的最长纪录，超越第一季，刷新了新的纪录。 第三季将在今年之内公开。



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