【韩网热门】这就是和艺人交往的心情吧！网友看呆：你俩千万别分手

韩国论坛theqoo上一段名为「这就是和艺人交往的心情吧」的内容引爆网友热议。

原PO写道：每天4点「抢票」，见面8分钟，粉丝信要接受经纪人的检查，哈哈哈哈，还有礼物朝贡。 往好的一面想就是我男友是艺人...... 我在追星，哈哈哈哈哈。 书信也是，今天用「翌日达」寄出去，加上周末，大概会在周二才能收到，一想到这里就有点伤心。 前天才进去，外边的消息应该一无所知吧，想到你在里面会难过、睡不著，我也失眠了。 4小时后还要上班.....

韩国网友评论：

1. 我思考了很久「里面」到底是什么意思，哇......

2. 为什么要这么活著啊？ 总之，为你加油，还有你俩千万锁死，别分手

3. 因为没看懂而反覆看了多遍，突然察觉是男友进去了，正在坐牢啊

4. 到底发生了什么？？ 你是不是有精神类疾病啊？？

5. 求你俩别分手，别再去祸害其他人了

6. 艺人看到要骂死了，为什么要蹭艺人热度啊，疯了也希望你能疯得优雅一些

7. 传奇级别的男狐狸精

8. 好担心你的智商啊

9. 千万别脱粉，别分手，两人一定要长长久久走下去

10. 能写出这段话的女人才是最让人震惊的

11. 得疯到这种地步才能和罪犯交往吧

12. 自我洗脑，疯了

13. 即使你爸妈把你头砍了，我们也不同情你

14. 她能这么说已经不是被洗脑的问题了，而是智商低下

15. 我还以为你男友入伍了呢

16. 你未来的出路不是共犯就是受害者

17. 你这种精神胜利法放在别的事情上，绝对能成大事

18. 能和罪犯交往的人应该也不会和普通人谈恋爱吧

19. 傻女人，艺人不会让自己的恋人去抢票的，你看看你的智商

20. 艺人又有什么错，被拿来和罪犯比较

21. 如果是血亲的话，我也没办法逃离，可是这只是男友罢了，完全不理解，为什么啊？？

22. 又一次让我认识到「世上什么牛鬼蛇神都有」

23. 你俩千万别生孩子

24. 你以为你男友是为了民族大义才去坐牢的？？

25. 这是今年（2024年）看过的所有文章里最搞笑的一个

26. 请结婚喔

原文：https://theqoo.net/square/3406652896

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