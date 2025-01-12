【韓網熱門】這就是和藝人交往的心情吧！網友看呆：你倆千萬別分手

韓國論壇theqoo上一段名為「這就是和藝人交往的心情吧」的內容引爆網友熱議。

原PO寫道：每天4點「搶票」，見面8分鐘，粉絲信要接受經紀人的檢查，哈哈哈哈，還有禮物朝貢。 往好的一面想就是我男友是藝人...... 我在追星，哈哈哈哈哈。 書信也是，今天用「翌日達」寄出去，加上週末，大概會在週二才能收到，一想到這裡就有點傷心。 前天才進去，外邊的消息應該一無所知吧，想到你在裡面會難過、睡不著，我也失眠了。 4小時後還要上班.....

韓國網友評論：

1. 我思考了很久「裡面」到底是什麼意思，哇......

2. 為什麼要這麼活著啊？ 總之，為你加油，還有你倆千萬鎖死，別分手

3. 因為沒看懂而反覆看了多遍，突然察覺是男友進去了，正在坐牢啊

4. 到底發生了什麼？？ 你是不是有精神類疾病啊？？

5. 求你倆別分手，別再去禍害其他人了

6. 藝人看到要罵死了，為什麼要蹭藝人熱度啊，瘋了也希望你能瘋得優雅一些

7. 傳奇級別的男狐狸精

8. 好擔心你的智商啊

9. 千萬別脫粉，別分手，兩人一定要長長久久走下去

10. 能寫出這段話的女人才是最讓人震驚的

11. 得瘋到這種地步才能和罪犯交往吧

12. 自我洗腦，瘋了

13. 即使你爸媽把你頭砍了，我們也不同情你

14. 她能這麼說已經不是被洗腦的問題了，而是智商低下

15. 我還以為你男友入伍了呢

16. 你未來的出路不是共犯就是受害者

17. 你這種精神勝利法放在別的事情上，絕對能成大事

18. 能和罪犯交往的人應該也不會和普通人談戀愛吧

19. 傻女人，藝人不會讓自己的戀人去搶票的，你看看你的智商

20. 藝人又有什麼錯，被拿來和罪犯比較

21. 如果是血親的話，我也沒辦法逃離，可是這只是男友罷了，完全不理解，為什麼啊？？

22. 又一次讓我認識到「世上什麼牛鬼蛇神都有」

23. 你倆千萬別生孩子

24. 你以為你男友是為了民族大義才去坐牢的？？

25. 這是今年（2024年）看過的所有文章裡最搞笑的一個

26. 請結婚喔

原文：https://theqoo.net/square/3406652896

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