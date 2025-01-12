因《鱿鱼游戏2》「鱿鱼谜片」争议指责不断！朴成焄最终决定退出新剧《暴君的主厨》

11日 tvN《暴君的主厨》制作公司 Studio Dragon 方面通过正式立场传达朴成焄的退出。

对此，制作公司表示：「制作公司和朴成焄演员方面经过很多讨论，决定很难一起出演这部作品。最近发生的事情和相关演员和经纪公司都多次表示歉意，并紧密商议各种情况。经过讨论后，决定退出。」



在《鱿鱼游戏2》中饰演跨性别女性「赵贤珠」的朴成焄，在个人IG限时动态PO出一张《鱿鱼游戏》的谜片封面，虽然马上进行删除，但仍被不少网友截图，当事人也立即做出道歉和解释。随著争议持续扩散，BH娱乐也解释道：「成焄演员在查看私讯（DM）的过程中因误操作导致上传到 IG 限时动态的的情况，演员本人也吓了一跳，正在反省。」



但争议并未平息，原定本月2日举行的《暴君的主厨》剧本阅读也被取消，虽然部分人认爲是因爲此争议的影响，但是tvN表示：『考虑到国家哀悼期的社会氛围，调整了剧本阅读日程。」

而朴成焄在8日进行的《鱿鱼游戏2》采访中，也就这一争议含泪道歉。他说：「在作品和角色受到很多关心和喜爱的过程中发生这样的事情……事实上，我非常伤心，在这种时期对我们全体团队来说是最抱歉的。」但是随是经纪公司BH娱乐的解释缺乏说服力的指责不断，针对他的下一部作品《暴君的主厨》不断要求其退出。



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