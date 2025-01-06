上月急诊缺席《星星闪耀的夜晚》发表会，高贤廷亲曝插鼻胃管病容「动了大手术」

主演过《善德女王》与《假面女郎》的知名女星高贤廷，目前有新剧《星星闪耀的夜晚》正在播出，然而播出前却因健康紧急恶化送急诊，她稍早亲自发文透露「动了大手术」。

高贤廷IG发文：「大家好，让大家担心了很抱歉，我恢复了很多，现在能好好吃饭了，也能见熟人，我也被疼痛吓到了，但是顺利完成了大手术后，现在才清醒过来。我会小心且仔细观察的，第一张照片就是我今天的样子，我爱你们，真心感谢大家的加油和担心。」



配图是一张张她在病房的照片，包括手术后无法进食只能插著鼻胃管，还有穿著护腰终於能自己进食的影片，限时动态则持续更新状况，表示自己已出院：「出院了感觉特别好」。发文底下可见圈内好友严正化心疼地留言：「太辛苦了，希望新年能健康幸福地发光！！！」而河正宇打「Love u」加三颗爱心替她打气。



高贤廷是‎上月16日在《星星闪耀的夜晚》发表会前约2小时，突如其来晕倒而送急诊‎，制作单位与经纪公司人员证实此事，但公司人员仅透露高贤廷过往在片场就有几次晕倒的状况，并未说明确切病因。此次高贤廷发文过后，公司人员也未出面说明，据韩媒报导似乎不愿透露。



《星星闪耀的夜晚》本来还有两天拍摄行程，而《每日体育》报导剧组也关心著女主角高贤廷的状况，甚至想追加戏份，高贤廷虽状况不佳但仍有高度意愿重返片场，不过剧组最后认为剩下的戏份对整体故事影响不大，便在高贤廷缺阵下杀了青。高贤廷目前已出院，正全力养病当中，康复后就会投入新作品《螳螂》的拍摄。



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