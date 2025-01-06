【K社韩国小百科】韩国时隔9年出生人口增加！90年代「婴儿潮」人口发力，「灭国忧虑」可望暂缓

近几年来，韩国出生率低、总人口逐年下降已成为热门话题，韩国人自己都预言这样下去恐怕30年后这个国家就要「自然消亡」。 不过去年事情出现转机，时隔9年，出生人数第一次出现了回升。

根据韩国行政安全部，2024年韩国出生登录人数为24万2334人，比2023年的出生人数（23万5039人）多出7295人、增长3.1%，最近9年来第一次出现回升。新生儿中男婴为12万3923人，女婴为11万8411人，男婴比女婴多5512人。同时，去年死亡人数为36万757人，比2023年死亡人数多了6837人，增幅1.93%。



总体来看，去年韩国总人口减少11万8423人，相较於2023年总人口减少11万8881人，有小幅下降。

从2016年到2024年，韩国经历了长达8年的出生人数持续下降，一度站上陡峭的「生育悬崖」。 2020年，韩国死亡人数首次超过新生人数，进入所谓的「生不如死」模式并持续5年，期间总人口数自然减少了33.63万，相当於整个首尔市广津区的人消失。有观点认为，这次出生人数回升，是韩国人口结构出现逆转的信号。

不过，韩国的老龄化进程仍未放缓。去年韩国登记人口总数为5121万7221人， 其中0至14岁人口占比为10.67%，15至64岁人口占比为69.30%，65岁以上人口占比为20.03%。65岁以上人口接近0至14岁人口的两倍，60代、70代人口第一次超过了30代、40代人口的总和。



从年龄分布来开，居民登记人口的平均年龄为45.3岁，其中男性为44.2岁，女性为46.5岁。 总人口中50代人口最多，达870万6370人（占比17.00%），其次是60代（15.27%）、40代（15.08%）、70代以上（12.94%）、30代（12.93%）、20代（11.63%）、10代（9.02%）、10岁以下（6.13%）。

0至14岁的青少年人口为546万4421人（比前一年减少3.52%），15至64岁的生产年龄人口为3549万6018人（减少1.21%），65岁以上的高龄人口为1025万6782人（增加5.41%）。

从性别来看，去年韩国女性人口为2571万8897人，男性人口为2549万8324人，女性比男性多22万573人。 韩国女性人口数在2015年第一次超过男性，之后差距持续扩大。

年龄段性别比（每100名女性对应的男性数量）中，30代性别比最高，达109.20人，其次是20代（108.59人）、10代（105.71人）、10岁以下（105.09人）、40代（103.41人）、 50代（101.77人）、60代（97.03人），而70代以上最低，仅为72.62人。



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对於出生人数增加的原因，最有力分析是90年代婴儿潮（1991年至1996年）出生的人口开始进入婚育年龄。 首尔大学人口政策研究中心的首席研究员李尚林（音译）表示，随著婴儿潮世代进入适婚年龄，出生人口的增长趋势可能会持续约两年，不过不宜过於乐观地认为相关政策取得了成功。

也有人指出疫情过后结婚和生产活动恢复正常，政府对提高生育率的各项措施起到积极作用，国际结婚带来的影响亦不可忽视。 例如，仁川市承诺在儿童18岁之前提供1亿韩元补助，去年仁川市的新生儿增加率就高居全国第一。



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