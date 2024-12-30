【2024 MBC演技大赏】直播取消，歌谣大祭典延播！关於「火焰、纸飞机」舞台删减引发讨论

由於济州航空客机失事，全国哀悼七日氛围仍在持续，MBC 取消了昨天的【演艺大赏】后，也决定取消今晚的【演技大赏】，连带延后了原定在31日播出的【MBC歌谣大祭典】。

30日上午，MBC 发表官方立场称：「特此通知，原定於今晚8点40分举行的【2024 MBC演技大赏】现场直播将被取消，改为录制模式，播放时间则日后再宣布。」



对此，官方表示必须向昨天发生的客机事故罹难者和罹难者家属表示最深切的哀悼，并补充说，做出这一决定是为了向因这次事故而深感悲痛的人们表示哀悼。另外，这个决定是为了缅怀罹难者，也是为了分担家属们的痛苦，请观众们谅解，我们将提供详细的录制时间表和公布方法，最后再次向罹难者家属表示最深切的哀悼。

目前，提出了对【MBC歌谣大祭典】的一些预先录制的舞台进行编辑的可能性。由於是年终颁奖典礼，安排了壮观的火焰特效舞台和使用纸飞机等舞台。然而，在发生重大空难的情况下，舞台是否适合转播又再次被热烈讨论。



此前，29日上午9时7分左右，务安国际机场发生一起事故，济州航空7C2216航班在试图降落在跑道时与跑道外墙相撞坠毁。根据国家消防局消息，死亡人数多达179人，仅2人幸存。而全国各地的哀悼期为7天，直至1月4日24:00。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻