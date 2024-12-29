【K社韩国小百科】50亿原来是这么多！探秘韩国「财阀家金库」，双重生物辨识锁仅一人能打开

韩剧《财阀家的小儿子》里宋仲基豪赚240亿韩元，现金在金库里堆成一堵墙，让不少观众印象深刻。 原来这个金库并非摄影棚而是真实存在，任何人只要付费都可以租用！

这间金库名为「VAULT 1932」，是韩国第一个、也是唯一一个面向民间的金库租赁公司。该金库由1932年创立的保险箱制造公司「ShinSung金库」提供技术，韩国银行的金库也是由该公司负责制造。VAULT 1932一号店於2020年开设於首尔江南狎鸥亭，因生意兴隆陆续开设光化门二号店和蚕室三号店，计划明年在釜山开设四号店。

截至2024年底，已经有十多部电视剧在此进行拍摄，其中最有名的就是宋仲基和李星民（李成民）主演的《财阀家的小儿子》。 剧中宋仲基通过盆塘房地产投资赚到240亿、现金堆满房间的画面，以及爷爷过世后孙子来取遗书的戏份，都是在狎鸥亭金库取景，宋仲基还留下了签名照片。





虽然一般银行也有金库服务，但VAULT 1932提供的空间更大、更多选项，甚至可将整间屋子出租，且没有办公时间限制，亦不必使用真实姓名。 与此同时，VAULT 1932的保安功能亦值得信任：硬体方面，四周墙壁拥有美国UL认证，可阻挡电钻破坏和1400度高温长达2小时，几乎能防范一切入侵动作; 软体方面，必须使用客户本人的手掌静脉、指纹等生物辨识认证才能开启。

其中，静脉辨识是以红外线照射手掌内部的静脉血管、与预留样本进行比对，只有活体才能完成辨识，几乎不可能被伪造，被认为是最安全的生物辨识技术。 与大多数金库不同，VAULT 1932的职员没有万能钥匙，从源头避免了人为事故的风险。 如果物主在租约期满后仍未现身，金库会请「ShinSung金库」员工强制打开柜门、移送他处保管，并全程录影存证。



除了现金之外，也有很多人来寄存贵金属、画作、贵重茶叶和酒品，甚至棒球棒等。 保险箱月租从5万到50万韩元不等，步入式画作保管间则是300万起跳。 据负责人介绍，位於下方的保险柜高88cm、宽44cm、纵深55cm，如果装满5万面额纸币的话，刚好是50亿韩元！经常听到某某艺人以几十亿现金全款购房，如今第一次对50亿有了直观认知XD



VAULT 1932对於隐私和人身安全也做了很多考量，例如尽量避免客户与工作人员和其他客户碰面、禁止他人同行入内，离开金库前必须确实保险箱关闭才能打开大门，考量到部份用户年纪较大，进入金库的时间限制在15分钟，超过时会有工作人员致电询问是否需要帮助等等。



▽下次再在韩剧里看到关於金库的戏份，就大概知道是在哪里拍摄了XD



▽最后附上韩国博主的介绍影片：



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