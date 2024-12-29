【韩网热门】房时爀：是防弹少年团和我的努力改变了外界对亚洲文化的偏见！网友群嘲：You？

日前，HYBE娱乐议长房时爀因在推广亚洲文化方面的卓越贡献，获得了「Asian Game Challenge Awards」上的奖项。

在之后「亚洲协会」的采访中，房时爀被问及「是否曾想过自己的工作会推动K-pop和韩国文化的传播」时表示：「从未想像过这种情景，年轻时，代表全球音乐的美国市场对我来说感觉非常遥远，我从未想过可以接近它。 当我和BTS一起踏上旅程时，完全没有想到这条路会通向今天这样的成果...... 文化之间的碰撞可能会导致世界性的悲剧，只有当人们真正理解彼此，这种理解以文化为基础时，世界才能在和平中实现更大的发展与繁荣。 从更广的角度来看，我们应该承认彼此的不同，并将这种不同作为创作的素材。 在BTS取得全球成功之前，人们对亚洲文化的理解非常狭隘，甚至认为喜欢亚洲文化的人有著非常特别的品味。 然而通过BTS，世人们开始觉得我努力创作的那些东西开始变得热门，这种互相理解得到了提升。 在美国和全球范围内，人们开始效仿亚洲文化并努力进一步发展它。 我相信这不仅是文化交流，还为世界和平与人类发展做出了贡献。」

韩国网友评论：（以下留言不代表KSD立场，仅翻译）

1. 你只是运气好罢了

2. 太傲慢了

3. 闭嘴，赶快回国参加听证会

4. 利用不当交易赚的钱来毁灭KPOP

5. 从防弹囤积唱片开始，KPOP就开始走向灭亡了，他居然这么自信说出这些

6. You？？？？

7. 努力（使用机器）

8. 在背后搞小动作，还有脸说努力

9. 疯了，沉浸在自己的世界里

10. 为什么不提其他的K-POP歌手

11. 对，用囤货的方式来改变

12. 他为什么要是韩国人啊

13. 是因为你们站在了前辈的肩膀上，说的好像只有你们流血流汗流泪一样

14. 是机器和卑劣的公司做的努力吧

15. 要吐了，从根源上否认其他人的努力

16. 他和HYBE怎么这么爱跪舔美国啊，现在这种感觉更明显了

17. 快闭嘴吧

18. 你的努力?????

19. 麻烦你谦虚一点吧

20. 是不是你自己的妄想啊

21. 再怎么自夸，也要有点底线吧

22. 其他的不知道，唯一能想起来的就是和果汁世妍逛街的照片

23. HYBE都乱成什么样了，作为最高层居然不回国

24. 快滚吧

原文：https://theqoo.net/square/3542915256

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻