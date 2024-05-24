Rocket Punch高橋朱里與Woollim娛樂合約到期退團

女團Rocket Punch之Weverse今早（24日）由公司Woollim娛樂發布公告宣布與朱里（JURI，高橋朱里）合約到期，Rocket Punch將以五人體制繼續活動。

「過去一直同行的Rocket Punch成員朱里是外籍成員，合約期限不同，今（24日）結束了與本公司的經紀約，決定在各自的位置上為彼此的未來應援。本公司對長時間同型的朱里表達由衷感謝，也感謝一直給予我們始終如一關愛的粉絲們。對於往後會在各領域和大家見面的朱里，Woollim娛樂也會給予不間斷的支持，亦希望大家不吝給予朱里支持與喜愛。」公告末尾並宣布Rocket Punch將以五人體制繼續活動。



Rocket Punch 2019年由Woollim娛樂推出，成員包含朱里、蓮熙、秀潤、胤卿、素嬉與多玹，在韓國樂壇K-POP裡有名氣卻從未大爆紅，是不少粉絲心中的遺憾。〈BIM BAM BUM〉、〈BOUNCY〉、〈Ring Ring〉等歌都是他們的名曲。

而朱里全名高橋朱里，是日本知名女團AKB48出身，不到14歲便出道，在AKB48總選舉中最高來到第11名。2018年朱里前往韓國參賽《PRODUCE 48》在韓國打開更高知名度，最終名次落在16名，雖未能以限定女團IZ*ONE出道，但她隔年便受到Woollim娛樂青睞，以韓國女團Rocket Punch出道。



去年朱里與隊友蓮熙、秀潤一同參賽Mnet限定團選秀節目《Queendom Puzzle》，可惜以12名作收，不過隊友蓮熙順利入選限定團EL7Z UP。藉著《Queendom Puzzle》的熱度，Rocket Punch受更多觀眾認識，且在‎節目過後一個月便睽違一年回歸，可惜從‎專輯銷售量‎來看進步幅度並不大。



朱里離開Woollim娛樂、離開Rocket Punch，不少粉絲感到難過、不滿Woollim娛樂沒能好好經營Rocket Punch，但也有粉絲覺得朱里離開Woollim娛樂也好、祝福朱里。

▼Rocket Punch各社群最新貼文便是朱里昨日上傳的Challenge影片，影片成為她在Rocket Punch最後身影，粉絲紛紛湧入留言表達不捨



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