【2024 MBC演技大赏】完整获奖名单：《现在拨打的电话》柳演锡&蔡秀彬最佳CP，《如此亲密的背叛者》韩石圭夺大赏

（封面图源：MBC）
2024 MBC演技大赏今日下午播出提前录制的颁奖礼，因为济州航空客机空难事件刚过去不久，所有艺人都以黑白灰色服装出席。
以下为完整获奖名单：
▼男子新人奖：《白雪公主非死不可》李家燮，《现在拨打的电话》许楠儁
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▼女子新人奖：《如此亲密的背叛者》蔡元彬
（图源：MBC）
▼最佳男配角：《白雪公主非死不可》赵在允
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▼最佳女配角：《夜晚盛开的花》金美卿
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▼最佳CP奖：《现在拨打的电话》柳演锡&蔡秀彬
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▼最佳角色奖：《我讨厌炸猪排》郑尚勋，《白雪公主非死不可》权海骁（未出席）
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▼男子优秀演技赏（日日剧）：《第三次结婚》文智厚
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▼女子优秀演技赏（日日剧）：《第三次结婚》吴世英
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▼男子优秀演技赏（迷你系列剧）：《搜查班长1958》李东辉，《夜晚盛开的花》李钟元
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▼女子优秀演技赏（迷你系列剧）：《现在拨打的电话》蔡秀彬
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▼男子最优秀演技赏（日日剧）：《勇敢无双龙秀炡》徐俊英
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▼女子最优秀演技赏（日日剧）：《勇敢无双龙秀炡》严贤璟，《第三次结婚》吴丞芽
（图源：MBC）
▼男子最优秀演技赏（迷你系列剧）：《现在拨打的电话》柳演锡，《搜查班长1958》李帝勋
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▼女子最优秀演技赏（迷你系列剧）：《夜晚盛开的花》李荷妮
（图源：MBC）
▼男子最佳演员赏：卞耀汉
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▼女子最佳演员赏：金南珠（未出席）
▼特别感谢牌：金守美（由儿媳徐孝琳代为领取）
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▼功劳赏：崔佛岩（未出席）
▼年度电视剧奖：《搜查班长1958》
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▼大赏：《如此亲密的背叛者》韩石圭
（图源：MBC）
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