DPR IAN再临香港开骚 分享独立艺术创作心路

DPR《The Dream Reborn World Tour 2024 》昨晚於AXA x WONDERLAND 开骚,寒风之下,无减歌迷热情,整个竹翠公园户外场地迫满呐喊歌迷,不少DREAMers为霸到头位最佳位置,早上十点已经入场等侯,一直等到晚上七点开骚见偶像,非常有心。

演唱会由 DPR ARTIC打头炮,继而 DPR CREAM 出场, DPR IAN压轴,DPR ARTIC及 DPR CREAM 都表示,很少在户外场地演出,觉得非常舒服,DPR CREAM更是说自己非常喜欢香港,一定会再来。

万众期待的DPR IAN,今次把The Green(没有面貌的绿幕人)带来香港跟他共舞, 非常精彩。The Green是 Mr.Insanity 的作恶伙伴,通常会对 Mr.Insanity 的行为起到引导的作用。对同时身为视觉艺术工作者的 DPR IAN 而言,The Green设计上是最简单的角色,却意味著无限的可能性,掌握最强大的力量。舞台上他又背上黑色翅膀演出,代表了黑暗、痛苦或内心的挣扎,同时也象徵著力量、保护和重生,展示他在创作过程中经历的个人挑战,传达一种「做自己」的坚决。

在Talking位时,DPR IAN跟歌迷分享这两年他的心路历程,他说,「时间过得飞快,我们到世界各地不停巡演,有时有种醒来不知身在何处的感觉,你们有没有这种感觉?我很怀念舞台上每一刻的宝贵时光,我总是想要取得一些成就,并且总是必须为下一步做好准备,但你知道我工作太忙,感觉上我很多事都忘记了,很多时候当我试著回想起来,我什至答不上来,我只是记得自己不停努力工作及飞行。你们记得我吗?我当然也记得你们,那些标志著你们得回忆,什至在梦中也会出现。」然后他终於想到了什么,用广东话说,「我爱你?爱你!哈哈!这代表著你们!」让歌迷开心尖叫。

他又分享作为独立术艺创作者心路,「我最近发觉,我们不能把时间视为理所当然,我需要放慢一点速度,深呼吸.... 如果有人想成为独立艺术家(independent artist)无论你是喜欢唱歌,跳舞,画画,去做你喜欢的事,我领悟到你要学会为自己说话 ( speak up for yourself ),当开始时,一切是非常单纯及简单 ,因为you have nothing to lose that much 你为爱而出发,但长时间下来,你一定要保持你的初心,你身边可能会有太多东西,太多声音,让你的初心摇动。我可以肯定告诉你,你一定要坚强、独立,一定要对自己诚实,你的艺术不一定要完美,你会找到合适的人群,你会找到爱你本来面目的人。有时候如果你在一个一万人的房间里,只有 100 个人在听你说话,你不如去一个只有100 个人的房间,但里面有99人听你说话,哈哈,为什么是99,因为总有一个人在睡觉。我只是想说 ,人要成功,要相信自己,永不改变,你与众不同是完全没问题的。」接著他送给歌迷: 《Scaredy Cat》。

今次DPR IAN亦有把新歌《I Am Nobody 》带到香港,这首歌是在他 2024 年的《THE DREAM REBORN WORLD TOUR》中於巴黎首次表演,歌曲探讨了身份和自我认知的主题,反映了 DPR IAN 对自身认同的挣扎。

演唱会完结时,他跟歌迷说,「我会想念你们,我一定会回来,会做更大的音乐会,但大家在等侯的时间也得好好照顾自己,你不必天天坚强,我们总是人,但你得强壮保护自己,等待我回来。」并且与DPR CREAM及DPR ARTIC亲民走下台,为歌迷签专辑,一度引起哄动。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

相关新闻