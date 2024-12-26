【有片】宋慧乔《刘QUIZ》预告公开！出道二十余载首档谈话综艺，坦言不满自己演技、狠心「修行」终夺大赏

26日，tvN谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》通过YouTube频道公开了宋慧乔的预告影片，节目将在2025年元旦之夜与观众见面。

这是宋慧乔时隔23年再次出演综艺节目。 主持人刘在锡和曹世镐对宋慧乔表示了热烈欢迎，刘在锡说周围的人都说宋慧乔很有趣， 曹世镐问道：「对於搞笑的部份，有多大的野心呢？」宋慧乔笑著回答：「算不上完全没有野心。」引发了一阵笑声。



接著，宋慧乔向刘在锡提起了一段往事：「欧巴，记得吗？ 你说请客，然后大家聚在了一起。」令人好奇究竟发生什么事！

刘在锡还提到宋慧乔广泛的人脉：「和金憓秀一起旅行、和秀智一起吃饭，看起来人脉真的很广。」宋慧乔回应说：「都是女性朋友呢。」刘在锡笑著表示：「真爽快。」



宋慧乔透露曾经认为自己的演技很无聊，於是提议做「晨间修行」和「傍晚修行」，一做就是5年。 去年凭《黑暗荣耀》夺下青龙系列大赏时，似乎终於认为有资格称赞自己、说一声「辛苦了」。

在随后的采访中，宋慧乔谈到自己：「作为女性宋慧乔、作为人类宋慧乔、作为演员宋慧乔，虽然经历了痛苦的事情和幸福的时刻，但是...」引发了观众的好奇心。



宋慧乔於1996年以校服广告模特出道，并通过情境喜剧《顺风妇产科》崭露头角，随后主演的电视剧《蓝色生死恋》《浪漫满屋》等大受欢迎，成功跻身顶级明星行列。 近十余年陆续主演《他们生活的世界》那年冬天，风在吹》《太阳的后裔》《男朋友》《黑暗荣耀》等剧集，以及《黄真伊》《我的忐忑人生》等电影，展现了出色的演技。

宋慧乔将於明年1月24日通过电影《黑修女们》与观众见面。 该片讲述了为了拯救被强大恶灵附身的少年，进行禁忌仪式的人们的故事，是2015年上映电影《黑司祭们》的续集。 宋慧乔在片中饰演不择手段准备仪式，为拯救少年而努力的修女「尤妮娅」，演员全余贇（全汝彬）、李阵郁、许峻豪、文佑镇等也参与出演。



宋慧乔这期《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於明年1月1日元旦播出。



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