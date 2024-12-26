韩国星巴克与《哈利波特》联名！马克杯加盖「分类帽」超Q！倒热饮就帮你「分类」！

韩国星巴克12月中旬便预告新年会和《哈利波特》联名，这两日陆续公开了联名内容，从杯子、饮品到甜点都有！

首发公开的是保温杯，随行杯分霍格华兹四个学院，葛来分多、史莱哲林、赫夫帕夫与雷文克劳。最可爱的莫过於马克杯，马克杯套组含「随机学院马克杯」和「分类帽造型杯盖」，马克杯是感温变色杯，要倒入热饮才会显现你被分类到哪个学院！马克杯也可另外搭配魔杖搅拌棒。



有人很期待上市，认为设计很有创意、很可爱，但也有人直言批判这样的「随机」销售模式，且有一些人觉得保温杯和马克杯杯身设计都很无聊，且魔杖搅拌棒看起来只有接骨木的款式，相当多人表示期待很久、看到很失望，韩网友直言「像塑胶杯」、「设计好无聊」、「感觉不是最好看的」、「只想买搅拌棒」、「连杯子都不能选」、「春植（‎Kakao Friends）的联名好太多」……等等。

饮品则推出「霍格华兹金香草拿铁」，从哈利波特最喜欢的甜点「糖浆馅饼」中的金色糖浆取得灵感，会搭配随机的霍格华兹元素配料，即图片所示的分类帽、霍格华兹Logo配料。还有一款「史莱哲林梅子绿茶」是用以纪念明年2025年蛇年，茶饮是黄色和绿色渐层，茶包标签特地用了史莱哲林Logo。



杯子与饮料都有了，当然少不了甜点，一口气出了「哈利波特饼干」、「生日快乐哈利蛋糕」、「九又四分之三月台蛋糕」。比起杯子，甜点倒大受欢迎，许多人一致认为经典的生日快乐哈利蛋糕必买，它还原了电影中蛋糕的模样。



上述产品价格均尚未公开，保温杯确定是网路独家贩售商品，喜欢《哈利波特》的朋友得持续追踪相关消息了！‎Kakao Friends也正和《哈利波特》联名‎，喜欢的朋友别错过了。

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