网友投票NewJeans适合《哈利波特》霍格华兹哪个学院！合成照美炸，Haerin竟是史莱哲林

推特近日疯传一张NewJeans《哈利波特》霍格华兹学院的学生证件照，破1.3万则转推，讨论相当热络。



照片是推特某网友（@wayup006），根据众多网友投票NewJeans五位成员（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）各自适合哪个学院而合成，Minji是雷文克劳，Hanni和Danielle是赫夫帕夫，Haerin是史莱哲林，而Hyein是葛莱芬多。



버니즈분들의 투표를 참고하여 제작되었습니다 pic.twitter.com/V1LajUch3e — way up (@wayup006) September 17, 2023

该网友合成的美照相当吸睛，让各国网友纷纷赞叹五人非常适合霍格华兹学院打扮！也纷纷讨论到底谁适合哪个学院，或是兴奋「认亲」和谁是同学院同学：

「这百分之百准确。」「为什么Haerin是史莱哲林？」「我一直觉得Haerin不是史莱哲林就是雷文克劳，Minji不是雷文克劳就是葛莱芬多。」「Haerin是史莱哲林太荒唐了吧？」「Haerin是史莱哲林错了。」「Minji雷文克劳太正确。」「我是唯一觉得Minji是史莱哲林的人吗？」「Minji真的有张雷文克劳的脸。」「Haerin看起来太惊艳了。」「从来没想过Minji那么适合雷文克劳。」

推文传到theqoo论坛，韩国网友有更多的想法，如「不知道是不是混血儿的关系，Danielle真的好像哈利波特登场人物」、「我也觉得Danielle是赫夫帕夫！！！！！」、「Haerin雷文克劳、Danielle葛莱芬多也很适合」、「Haerin的外貌确实是史莱哲林，个性却像赫夫帕夫，而Minji的性格和外貌都是雷文克劳，Hanni有点赫夫帕夫和葛莱芬多混合」、「我觉得Hyein和史莱哲林也很搭」、「本来以为Haerin也是雷文克劳，只看外貌的话，反倒觉得Hyein是史莱哲林，Hanni是葛莱芬多」……

「个人觉得除了Haerin其他都很完美。Haerin性格当然不是史莱哲林，但因为是猫相所以看起来很适合，Hyein卷发的话就相当於脸上写著『葛莱芬多』，Minji的脸和个性都很适合雷文克劳，Danielle最适合赫夫帕夫」、「没想到Haerin是史莱哲林，但一看又觉得是名贵的猫、纯血猫咪ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「Danielle是波巴洞（西欧的魔法学校）！直接拍电影也毫无违和感」、「Minji波巴洞也很适合！」……等等，而看到这些评论的读者你，你的想法呢？

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