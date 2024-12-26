Netflix《鱿鱼游戏2》今天下午上线，全球宣传到处可见「英熙娃娃」体验活动、场景重现相当精彩～

【影片&多图】大家期待这一天很久了吧！！！不管到哪里，都有机会遇到英熙娃娃跟粉红守卫，或是《鱿鱼游戏2》的体验活动喔。

Netflix 在全球引发热烈风潮的韩剧《鱿鱼游戏2》终於要在今天上线了，第二季在世界各地举办了大大小小的活动，像是亚洲圈的网友们对於高雄和曼谷展出的「英熙娃娃」讨论度也相当高。



第二季讲述发誓复仇并回归参加游戏的奇勋（李政宰 饰）和游戏负责人黄仁昊（李炳宪 饰）之间激烈斗争的故事，许多全新角色也让人非常期待。今天预计下午四点上线播出。（通常延迟的话，最晚是六点）





为了满足全球粉丝们的热切期待，今年10月就以义大利为起点，在亚洲、欧洲、美洲、南美洲等11个国家地区举办了粉丝活动，像是竞速、迷宫游戏、DJ表演等丰富多彩的内容，也一并展示了韩国的美食和文化，让世界各地的粉丝体验到了韩国文化的崭新乐趣。如此迎接第二季公开的活动，在Netflix的全球社群频道上创下了超过21.5亿次的曝光量，再次证明了全球对韩国内容的高度关注。



10月底在义大利举行的欧洲最大动漫展「卢卡国际漫画节」上开始了正式的宣传活动。在广场外有主题展馆空间和特别装置商店为玩家们提供了沉浸式的体验活动。12月开始，法国巴黎香榭丽舍大道举行比赛。荷兰重现了剧中的迷宫空间，场面惊心动魄。美国洛杉矶也在大型球场举行比赛，现场有1700名球迷穿著绿色运动服参加。巴西、波兰华沙、伦敦、澳洲邦迪冰山泳池也有各种饱含创意性的体验活动。



当然韩国各地也有开播前的体验活动，首尔东大门广场、新世界百货江南店一楼开放舞台、Centum City店地下二楼中央广场。快闪店不仅有一个巨大的「英熙」在入口处直接欢迎参观者，而且作品中还出现了参加者登记照相亭和迷宫般的楼梯。



在江南快闪店，还可以亲眼看到存钱罐，重现了各种参赛场景。釜山快闪店还设有「OX」投票区，并安装了实际拍摄中使用的巨大迷宫楼梯、旋转木马和彩色门来吸引游客的注意。首尔光化门广场可以看到使用标志性符号的各种雕塑以及娃娃们。明洞和三成站K-POP广场也能看到大型的媒体宣传广告，用了各种方式打造专属《鱿鱼游戏》的体验休闲空间。



透过世界各地的活动引发满满期待的《鱿鱼游戏2》将在今天12月26日（星期四）於Netflix独家上映。预计四点。（延迟最晚大约是六点）



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