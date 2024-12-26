韓國星巴克與《哈利波特》聯名！馬克杯加蓋「分類帽」超Q！倒熱飲就幫你「分類」！

韓國星巴克12月中旬便預告新年會和《哈利波特》聯名，這兩日陸續公開了聯名內容，從杯子、飲品到甜點都有！

首發公開的是保溫杯，隨行杯分霍格華茲四個學院，葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫與雷文克勞。最可愛的莫過於馬克杯，馬克杯套組含「隨機學院馬克杯」和「分類帽造型杯蓋」，馬克杯是感溫變色杯，要倒入熱飲才會顯現你被分類到哪個學院！馬克杯也可另外搭配魔杖攪拌棒。



有人很期待上市，認為設計很有創意、很可愛，但也有人直言批判這樣的「隨機」銷售模式，且有一些人覺得保溫杯和馬克杯杯身設計都很無聊，且魔杖攪拌棒看起來只有接骨木的款式，相當多人表示期待很久、看到很失望，韓網友直言「像塑膠杯」、「設計好無聊」、「感覺不是最好看的」、「只想買攪拌棒」、「連杯子都不能選」、「春植（‎Kakao Friends）的聯名好太多」……等等。

飲品則推出「霍格華茲金香草拿鐵」，從哈利波特最喜歡的甜點「糖漿餡餅」中的金色糖漿取得靈感，會搭配隨機的霍格華茲元素配料，即圖片所示的分類帽、霍格華茲Logo配料。還有一款「史萊哲林梅子綠茶」是用以紀念明年2025年蛇年，茶飲是黃色和綠色漸層，茶包標籤特地用了史萊哲林Logo。



杯子與飲料都有了，當然少不了甜點，一口氣出了「哈利波特餅乾」、「生日快樂哈利蛋糕」、「九又四分之三月台蛋糕」。比起杯子，甜點倒大受歡迎，許多人一致認為經典的生日快樂哈利蛋糕必買，它還原了電影中蛋糕的模樣。



上述產品價格均尚未公開，保溫杯確定是網路獨家販售商品，喜歡《哈利波特》的朋友得持續追蹤相關消息了！‎Kakao Friends也正和《哈利波特》聯名‎，喜歡的朋友別錯過了。

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