KakaoFriends哈利波特联名系列来了！「Ryan骑扫把」上线一天就售罄，「春植魔法斗篷」冬日必备

喜欢哈利波特以及Ryan和春植的朋友看过来！这次的联名系列就是以Ryan和春植为主角，披上斗篷、骑著扫把的小家伙太可爱啦~

KakaoFriends上周预告即将推出哈利波特联名系列后立即引起粉丝关注，最近放出的实物图更没让人失望，品类繁多且设计精致，一起来看！

首先是Ryan和春植的变装秀，他们时而穿上霍格华兹校服、围著葛来分多围巾，时而换上葛来分多的红色魁地奇球袍、 手握奖杯和金探子，还戴上分类帽，校园生活十分充实：









九又四分之三月台看似普通摆件，其实Ryan头顶的数字部份是小夜灯，放在床头或走廊都很合适：



春植正在向著九又四分之三月台冲刺！





水晶球里的春植也很可爱，摇一摇就有金色和银色闪片飞舞，仿佛被魔法环绕：





钥匙圈出了4款，立体和平面设计都有，其中骑著扫把的Ryan已经火速售罄等待补货啦！









毛毯类的物品冬天很需要！除了通常款的四方形毛毯，还推出了附有尖尖帽子的斗篷型毛毯，可爱又温暖：









春植和生日蛋糕造型的挂件式小包包、站著一只猫头鹰的的马克杯，都有小小巧思：





此外还有各种文具，例如中性笔、记事本、立体卡片、贴纸等等，售价都在三四千韩元左右，堪称物美价廉~



小编看完后对斗篷毛毯和蛋糕小包包尤其心动，目前韩国线上和线下旗舰店都已上架，好想立即冲过去大买特买XD

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