这对也很闪XD 丁海寅回赠安普贤咖啡车啦！「普贤啊不要受伤，照顾一下蛋白质」
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这对也很闪XD 丁海寅回赠安普贤咖啡车啦！「普贤啊不要受伤，照顾一下蛋白质」

明星   2024年12月25日   星期三20:40   草莓  

（封面图源：IG@bohyunahn截图、X@sxuilxx截图）

丁海寅在拍摄《妈妈朋友的儿子》时收到了挚友安普贤的咖啡车，日前丁海寅也回赠啦！

丁海寅和安普贤是同为1988年生的「88Line」、「88s」同龄好朋友，据说两人是在2022年青龙颁奖典礼上认识，去年2023年旅行综艺《演员旅行中》意外「放闪」过，丁海寅秀出安普贤关心自己去哪的讯息。

今年丁海寅拍摄《妈妈朋友的儿子》时收到了相当多圈内好友的应援咖啡车‎，包括安普贤，安普贤当时相当有创意的留下「我妈妈要羡慕了，儿子的朋友竟是丁海寅」的话语，而近日丁海寅回赠安普贤则写「普贤啊不要受伤，照顾一下蛋白质」，似乎很担心安普贤的招牌肌肉受伤。安普贤发认证照感谢：「托你的福活下来了……」
（图源：安普贤IG@bohyunahn截图）（图源：安普贤IG@bohyunahn截图）

几个月前两人勤跑《辣手警探2》宣传，该电影由黄晸珉与丁海寅主演，安普贤特别客串了要角，连宣传都一起跑。一些粉丝会观注两人一举一动，活动上丁海寅会提醒安普贤看一下粉丝，活动后两人也要走在一起，宣传片两人依偎在一起也让粉丝大呼可爱。这次丁海寅送安普贤咖啡车，有粉丝笑说：「这两人实在太可疑了。」

最新消息‎两人和同为「88Line」的金秀贤和任时完一起露营呢！

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