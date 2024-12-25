这对也很闪XD 丁海寅回赠安普贤咖啡车啦！「普贤啊不要受伤，照顾一下蛋白质」

丁海寅在拍摄《妈妈朋友的儿子》时收到了挚友安普贤的咖啡车，日前丁海寅也回赠啦！

丁海寅和安普贤是同为1988年生的「88Line」、「88s」同龄好朋友，据说两人是在2022年青龙颁奖典礼上认识，去年2023年旅行综艺《演员旅行中》意外「放闪」过，丁海寅秀出安普贤关心自己去哪的讯息。



今年丁海寅拍摄《妈妈朋友的儿子》时收到了相当多圈内好友的应援咖啡车‎，包括安普贤，安普贤当时相当有创意的留下「我妈妈要羡慕了，儿子的朋友竟是丁海寅」的话语，而近日丁海寅回赠安普贤则写「普贤啊不要受伤，照顾一下蛋白质」，似乎很担心安普贤的招牌肌肉受伤。安普贤发认证照感谢：「托你的福活下来了……」



几个月前两人勤跑《辣手警探2》宣传，该电影由黄晸珉与丁海寅主演，安普贤特别客串了要角，连宣传都一起跑。一些粉丝会观注两人一举一动，活动上丁海寅会提醒安普贤看一下粉丝，活动后两人也要走在一起，宣传片两人依偎在一起也让粉丝大呼可爱。这次丁海寅送安普贤咖啡车，有粉丝笑说：「这两人实在太可疑了。」

정해인 안보현한테 안녕?이러고 웃는거 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/BwW3wBWDTG — 우얘 (@wavemus1c) October 5, 2024

안보현 정해인

대체 어케 친해졋을까



뭐 어쩌다 친해졌길래

해인님이 무대인사때 보현님만 잇으면

부힛하치와레 개구장이 웃음이나올까...



진짜 극 F 극 T 이신 두분이 어뜨케친해졋는지

썰좀 풀어주시길바랍니다 pic.twitter.com/Yxe4LJm7Sh — (@2_6_5953) October 30, 2024

ㅜㅜ시잘 안보현 안녕 3트 다 정해인 꿈쩍도 안 하고 정해인 한 번에 안보현 바로 넘어감 너뭐해 pic.twitter.com/Md2IAhvKvF — 슈 (@sxuilxx) October 17, 2024

안보현 정해인

진짜 구라치지말라고했다

진짜 둘이 존나수상하다햇다 pic.twitter.com/bVl8vdXWGf — (@2_6_5953) December 17, 2024

最新消息‎两人和同为「88Line」的金秀贤和任时完一起露营呢！

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