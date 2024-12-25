SEVENTEEN明年迎10周年～将展开多样活动！继夫硕顺1月回归后，Hoshi和Woozi也将组成小分队

今日（25）据歌谣界透露，SEVENTEEN 的 Hoshi 和 Woozi 最近结束小分队专辑封面拍摄。

Hoshi 和 Woozi 的小分队将在夫硕顺（BSS）结束活动后出击，这是继今年净汉、圆佑发行单曲1辑《This Man》之后，SEVENTEEN 再次以2名成员组成小分队活动。



Hoshi 和 Woozi 被称爲「豪雨警报」，展现与众不同的默契度，两人曾在2017年11月发行的正规2辑《Teen Age》演唱收录曲〈Bring it〉，受到许多粉丝喜爱。而 Hoshi 担任组合内表演队的队长、Woozi是主唱队的队长，出众的实力备受认可，这也是这小分队备受期待的原因之一。



SEVENTEEN 今年9月净汉开始服兵役后，团体开始进入「军白期」。1996年出生的Hoshi、圆佑、Woozi必须在2025年入伍，相关成员们组成小分队活动是爲了弥补入伍前粉丝们的遗憾。另外，2015年5月26日出道的 SEVENTEEN 将在明年（2025年）迎来出道10周年，还会有什么活动也备受期待！



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