《语意错误》朴栖含爆红后《非意图的恋爱谈》车瑞元接棒天菜攻！网：为什么他们都拍完BL剧就去当兵呢~

BL剧《非意图的恋爱谈》中演陶艺天才的老板尹泰俊（车瑞元 饰）真的很有魅力，但拍完作品就入伍实在是好可惜啊，为什么～～～？！ PS：跟大家提一下朴栖含预计退伍时间是今年的12月9日。

最近讨论度超高的TVING人气BL剧《非意图的恋爱谈》迎来了EP.10的大结局，内容讲述大企业的小职员池元英（B1A4孔灿 饰）与天才陶艺家尹泰俊（车瑞元 饰），从「开始是有意图，但恋爱是非意图」的谎言开始的关系中，两人成为真正恋人的浪漫喜剧。



剧中车瑞元饰演的尹泰俊，性格孤傲且拥有沉稳内敛的气质，搭配上帅气又有型的外表，被一票网友封为2023年最有魅力「天菜攻」，这部作品是改编自同名网路漫画，两位主角颜值都很优秀，人设的还原度真的相当高。



▼经纪公司释出的单人官方花絮，这个发型&造型真的帅度大幅提升，昨天4/15也是车瑞元的生日喔！祝老板生日快乐～：（跟出演《我独自生活》时，完全是不同的感觉XD）



孔灿饰演的小职员池元英，左一句「老板」（社长），右一句「哥」的模样也相当可爱，像是一只令人非常想宠爱的狗勾，两人站在一起互动时的CP感特别强大。



▼正片好看，花絮更好看～！XD



▼值得一提的是，两位主角都有为剧献声OST（主题曲），让观众们有更强的代入感，车瑞元是演唱〈Beautiful day〉，讲述遇上奇迹般的爱情后，每个瞬间都是如此幸福美好：



▼孔灿是演唱〈Fallen for U〉，讲述深陷在对方魅力之中，无法控制的心意：



可惜的是…车瑞元在拍完作品后就当兵入伍了（甚至没机会一起宣传），也让人忍不住想起去年初，透过《语意错误》爆红的朴栖含（剧中饰演设计系学长－张宰英）。





朴栖含同样也是拍完作品的不久后就去当兵，不过当时还有一点点同框的宣传期时间，而他也即将在今年（2023）的12月9日退伍。



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