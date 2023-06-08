你能接受营业期CP中的一方突然官宣结婚生子吗？《非故意恋爱故事》车瑞元被骂惨

男演员车瑞元因为突然发布恋爱、女友怀孕、明年结婚的消息，爆踩BL剧粉们的雷点。

前几天韩媒报导了女演员严贤京和车瑞元正在秘密恋爱的消息，新闻刚出没多久，又有媒体爆料严贤京因为怀孕已经停工数月。 最后根据双方经纪公司回应，两人因为拍摄《第二任丈夫》结缘，已经秘密恋爱了一段时间，等到车瑞元退伍之后（2022年11月入伍）将会举办婚礼，同时也确认了严贤京确实已经怀孕。在部份网友们送上祝福的同时，也有不少人指责两人未婚先孕。 原以为过了几日之后事情就会平息，却万万没想到车瑞元突然被骂上了热搜。



今年3月-4月期间，车瑞元主演的BL剧《非故意恋爱故事》正式播出，他与B1A4的孔灿上演了一段从谎言开始、发展为真爱的故事。 车瑞元饰演的「年上温柔攻」与孔璨产生的化学反应令观众们沦陷。 此前的采访中又被询问选择《非故意恋爱故事》的理由，车瑞元甚至说出是因为孔璨才决定出演，这一番言论足够BL粉们浮想联翩......



不过车瑞元因为去年11月开始服兵役，缺席了《非故意恋爱故事》宣传期，更没和孔璨合体营业过。 电视剧播毕2个月，还处於宣传营业期时却直接宣布有女友要结婚，而女方已经怀孕了，对剧迷们来说绝对是一个晴天霹雳，气得很多剧迷血洗SNS，留言称：「谢谢你创造了一个烂透了的角色，祝你一辈子幸福，另一位男主做错了什么，要这样背叛他」、「 服兵役拒绝营业就算了，居然在电视剧播完没多久就宣布婚讯」、「一想到车瑞元的自私行为就生气」、「今天醒来第一件事就是骂你」、「璨啊，我们去军队扇他一巴掌吧，我不是在开玩笑」等。



对於BL粉丝们的愤怒，也引发了其他网友们的讨论，大家留言称：「所以男演员还是不要轻易拍BL，剧粉太可怕了」、「剧粉看得太投入了，这样太脱离现实了吧」、「BL粉们，麻烦活在现实世界里」等。

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