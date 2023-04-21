四月最新话题韩剧排行榜《模范计程车2》无悬念夺冠！高颜值BL剧《非意图的恋爱谈》夺下第二超好评

（封面图源：SBS《模范计程车2》剧照、TVING《非意图的恋爱谈》海报）
这两部大家都有追吗？来看看TOP.10的电视剧&演员都有谁上榜吧～！
SBS 热门韩剧《模范计程车2》（模范的士2）於上周完美收官，拿下收视率21%的辉煌成绩外，也蝉联韩剧话题性的榜单一位，稳坐冠军。
（图源：黄Viu煲剧平台@《模范的士2》剧照）
而 TVING 同样刚完结不久的BL剧《非意图的恋爱谈》也夺下了二位，网上评价超好，也是今年度让剧迷们想大推的优质作品。
（图源：TVING《非意图的恋爱谈》剧照）
▼目前也有许多新剧刚播还未上榜，先来看看2023年4月第2周的电视剧话题性TOP.10中，有哪些「演员」和「电视剧」上榜吧！
「演员榜」：(1)李帝勋、(2)辛载夏、(3)金喜爱、(4)严正化、(5)表艺珍、(6)周元、(7)车瑞元、(8)孔灿、(9)金素妍、(10)刘寅娜。
（图源：gooddata_official、IG@kagit_kstar）
「TOP.10电视剧」附上名字与海报参考
（图源：gooddata_official、IG@kagit_kstar）
1．SBS《模范计程车2》，占比率23%，是第二名的三倍。
（图源：黄Viu煲剧平台@《模范的士2》海报）
2．TVING《非意图的恋爱谈》
（图源：TVING《非意图的恋爱谈》海报）
3．Netflix《造后者》
（图源：Netflix《造后者》海报）
4．Netflix《黑暗荣耀》
（图源：Netflix《黑暗荣耀》海报）
5．JTBC《车贞淑医生》
（图源：JTBC《车贞淑医生》海报）
6．TVING《放学后战争活动》
（图源：TVING《放学后战争活动》海报）
7．ENA《纸之月》
（图源：黄Viu煲剧平台《纸之月》海报）
8．KBS 2TV《真的出现了！》
（图源：KBS 2TV《真的出现了！》海报）
9．tvN《盗贼：七个朝鲜通宝》
（图源：黄Viu煲剧平台@《盗贼：七个朝鲜通宝》海报）
10．ENA《宝拉！黛博拉》（宝拉！黛宝拉）
（图源：ENA《宝拉！黛宝拉》海报）
（韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）
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