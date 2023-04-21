四月最新话题韩剧排行榜《模范计程车2》无悬念夺冠！高颜值BL剧《非意图的恋爱谈》夺下第二超好评

这两部大家都有追吗？来看看TOP.10的电视剧&演员都有谁上榜吧～！

SBS 热门韩剧《模范计程车2》（模范的士2）於上周完美收官，拿下收视率21%的辉煌成绩外，也蝉联韩剧话题性的榜单一位，稳坐冠军。



而 TVING 同样刚完结不久的BL剧《非意图的恋爱谈》也夺下了二位，网上评价超好，也是今年度让剧迷们想大推的优质作品。



▼目前也有许多新剧刚播还未上榜，先来看看2023年4月第2周的电视剧话题性TOP.10中，有哪些「演员」和「电视剧」上榜吧！

「演员榜」：(1)李帝勋、(2)辛载夏、(3)金喜爱、(4)严正化、(5)表艺珍、(6)周元、(7)车瑞元、(8)孔灿、(9)金素妍、(10)刘寅娜。



「TOP.10电视剧」附上名字与海报参考



1．SBS《模范计程车2》，占比率23%，是第二名的三倍。



2．TVING《非意图的恋爱谈》



3．Netflix《造后者》



4．Netflix《黑暗荣耀》



5．JTBC《车贞淑医生》



6．TVING《放学后战争活动》



7．ENA《纸之月》



8．KBS 2TV《真的出现了！》



9．tvN《盗贼：七个朝鲜通宝》



10．ENA《宝拉！黛博拉》（宝拉！黛宝拉）



（韩国 GOODDATA 调查公司的话题性排行，依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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