你俩真没交往？丁海寅&庭沼玟圣诞节也要同框，一起逛画廊

丁海寅、庭沼玟，你俩再这样下去又要传恋爱绯闻啦？ ！

24日平安夜当晚，丁海寅和庭沼玟「约会」的场景被镜头捕捉下来。 两人与一起拍摄电视剧《妈妈朋友的儿子》的演员尹志温、金智恩聚会。 尹志温将合照公开在个人SNS上并发文表示「圣诞快乐，也祝大家新年快乐」。四人身处类似美术馆的地方，一同参观。 丁海寅戴著帽子和口罩，其他人则没有任何遮挡。



前不久，丁海寅与庭沼玟因合作《妈妈朋友的儿子》而传出绯闻，两人展现出堪比恋人的默契，超强的化学反应而被不少观众质疑「两人是不是真的在交往」。 庭沼玟还亲自回应了观众们的质疑，表示：「恋爱并非事实」，并补充「只是化学反应太好了，我是一个很重视与演员配合的人，对於我能配合的部份，我都会尽力去配合，并且觉得这对推动剧情发展和合作有帮助。 这次也是如此，既然不是一个人演戏，重要的是对方如何反应、如何敞开心扉，（丁）海寅哥哥正是这样做的，我很感谢他。」尽管两人否认了恋爱传闻，但又在双人写真拍摄中再一次展现出轻松甜蜜的氛围，又一次引爆关注。



看到丁海寅和庭沼玟平安夜「约会」照的网友们表示：「难怪会让人误会」、「希望两人是真的在交往」、「他们的化学反应至今依然无敌」等。

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