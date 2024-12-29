2024年K-POP争议风暴！六大事件引爆热议，让民众失望的歌手们

2024年年即将进入尾声，这一年K-pop团体的世界巡演接连不断，巩固了K-pop的全球人气。 而在K-pop蓬勃发展的同时，也频频爆出引人注目的争议，多名歌手卷入负面消息中，令粉丝直呼「天塌了」，其中五起引发大众极大愤怒的事件尤为突出。

▲ 从「英雄」到「什么呀」的林英雄



送他演唱会门票即是最高孝道的「国民歌手」林英雄，因一句话彻底失去大众好感。 在尹锡悦总统宣布戒严令及解散戒严令的影响下，全国民众热烈要求弹劾之际，他却在SNS发布了一条为宠物犬庆生的消息，遭到网友批评后，他随后：「什么呀，我是政治家吗？ 为什么要发声？」虽有支持者认为「回应内容与语气无礼」的批评太苛刻，但更多人抨击他「戒严令不是政治问题，而是常识问题」，认为他的回答显得对时局无知且轻率。 林英雄事后未再回应，引发了「什么呀林英雄」这一新词的出现，成为持续的话题。

▲ 金浩仲：从「Trobarotti」的成功传奇到「撒谎者」的坠落



今年5月歌手金浩仲因在首尔江南区逆行与计程车发生碰撞后逃逸，后被起诉并被判处2年6个月监禁。 更让民众无法接受的是他试图隐瞒事故，不仅指使经纪人虚假自首，还指示经纪公司高层删除行车记录仪的记忆卡。 该事件使金浩仲被全面抨击，最终他也被判实刑。 他和检方均对判决提出上诉，该案仍在进一步审理中。

▲ 防弹少年团SUGA：国际巨星的「军白期」丑闻



防弹少年团成员SUGA於8月因醉酒驾驶电动滑板车被捕，其血液酒精浓度高达0.2227%，远超吊销驾照标准（0.08%）。 由於他正处於服役期间，此行为受到更大批评。 事件曝光后，他缩小事态严重性的举动进一步惹怒了粉丝。 事件最终以他被罚1500万韩元的罚金而告终，但对其形象造成了严重损害。

▲NCT前成员泰一涉性犯罪， SM紧急开除



NCT前成员泰一因涉嫌与友人联手性侵醉酒女性被立案调查，SM於案情曝光当天即宣布将其开除。 后来泰一又被揭发曾参与类似「Burning Sun」案件的特殊强奸行为，舆论对其批评进一步加剧。

▲洪承翰：回归失败、离开RIIZE



RIIZE成员承翰因传泄与争议照片被爆光导致活动中断，在经过10个月的自我反省后，SM和他本人试图回归，遭到广大粉丝的强烈抵制，上演了韩娱史上罕见的大范围卡车游行、花圈示威，最终承翰宣布退队。 尽管SM透露他将於明年以个人歌手身份出道，但能否成功复出，仍需拭目以待。

▲宋旻浩：消极服役



本月23日解除召集（退伍）的宋旻浩却在退伍前一周（17日）被D社踢爆服替代役期间经常缺席，更找出曾经一同服役的同僚，证言「即使来了也只是戴著耳机，躺著玩游戏」，虽然经纪公司回应他深受双向情感障碍等精神疾病的困扰，经常缺席是去接受治疗，但仍为平息众怒。因兵役问题一直都是韩国民众最敏感的话题之一，宋旻浩的争议也引发巨大的社会舆论，目前警方和军方已经介入调查。

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