【韩网热门】自称是「Uaena」的政客惋惜IU的「政治立场」，全网狂批：那你快点脱粉吧

前国民力量党非常对策委员朴殷植对歌手IU表露政治立场一事表示了遗憾。

朴殷植与22日在Facebook发文表示：「看到报导说IU曾支援过赞成弹劾的集会，真心感到难过。 从她唱《Boo》和《棉花糖》的时候起我就认为她很有才华。 在《无限挑战》中她替行程繁忙的少女时代成员Jessica演唱《冷面》，当时朴明洙无礼地说『她是谁，把Jessica叫来』，她忍住委屈努力表演更的样子更让我对她刮目相看。 看到她在《Good Day》舞台上表现出三段高音时，我很开心地想著『IU终於红了』; 当她开始作曲并以艺术家的身份获得大众认可时，让我觉得很骄傲; 在《我的大叔》中作为演员成功时，令我感到惊艳; 而在军队中第一次听到她的《夜信》时，那种感动至今难以忘怀。 以前她好像并未表露政治立场......」表达了自己的遗憾之情。

韩国网友评论：

1. 又在发什么疯？

2. 弹劾也要区分保守、进步吗？？ 脑子呢？

3. 那你快脱粉吧

4. 都内乱了，还什么政治立场，只有常识和非常识的区分

5. 从来没请过支持者吃饭，只知道坐在那里的人，怎么可能知道想请粉丝吃饭的心情

6. 不然你去当林英雄的粉丝吧

7. 赞成弹劾不是政治立场而是常识

8. 我的脏话已经到嘴边了

9. 但凡你考虑过国家就说不出这种话

10. 要么脱粉要么退党

11. 所以呢？？

12. 请问你是谁？

13. 别给自己喜欢的艺人强加政治立场

14. IU的粉丝去内乱党派了？？

15. 既然开始讨厌她了，就请你脱粉吧

16. IU有你这种粉丝也是倒楣

17. 快脱粉吧，太没有水准了

18. 伤心？ 国民都什么样了，你们是不是太闲了???

19. 这是正常人和非正常人之间的斗争

20. IU加油！

原文：https://theqoo.net/square/3541377507

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