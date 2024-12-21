LIVE【2024 SBS演技大賞】完整得獎名單（稍晚即時更新）

一年一度的年末盛典，「2024 SBS演技大賞」21日稍晚舉行，戰況激烈莫過於「大賞」，六入圍有《財閥X刑警》安普賢、《7人的復活》黃正音、《聯結》池晟、《好搭檔》張娜拉、《來自地獄的法官》朴信惠、《熱血司祭2》金南佶！

*典禮於港台時間7時35分開始，稍晚將即時更新得獎名單，紅毯照可往：

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典禮主持人：金知妍（宇宙少女苞娜）、金惠奫、申東燁

「2024 SBS演技大賞」完整得獎名單如下：

▼男子新人演技獎：《》、《》、《》

▼女子新人獎：《》、《》、《》

▼青少年演技獎：《》、《》

▼搶鏡獎：《》、《》、《》

▼最佳配角獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼最佳女配角獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼最佳男配角獎（迷你劇類型劇/奇幻劇）：《》

▼最佳女配角獎（迷你劇類型劇/奇幻劇）：《》

▼最佳團隊獎獎：《》

▼最佳表現獎：《》

▼最佳CP獎：《》♥、《》♥

▼女子優秀演技獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼女子優秀演技獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼男子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻）：《》

▼女子優秀演技獎（迷你劇類型/奇幻）：《》

▼男子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼女子最優秀演技獎（迷你劇喜劇/愛情）：《》

▼男子最優秀演技獎（迷你劇類型劇）：《》、《》

▼女子最優秀演技獎（迷你劇類型劇）：《》

▼男子最優秀演技獎（迷你劇奇幻劇）：《》

▼導演選擇獎：《》

▼大賞：《》

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