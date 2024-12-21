美国《时代杂志》将《背著善宰跑》选为年度最佳韩剧，TOP 10《正年》《大都市的爱情法》《杀人者的购物中心》排名靠前

《时代杂志》（TIME）於当地时间18日公布了「2024年最佳电视剧10选」，其中由边佑锡和金惠奫主演的《背著善宰跑》荣登榜首。

杂志评价称，《背著善宰跑》令人想起另一部伟大的穿越主题作品《你的名字》，相同点是主角在一开始对自己的爱情故事缺乏了解。 杂志称赞两位主演的表现：「边佑锡和金惠允通过真挚的演技诠释了善宰和任素穿的不同人生阶段，让我们相信他们是青少年、然后是大学生、然后是30多岁的成年人，并且始终彼此相爱。 」



文章还高度评价了这部作品的配乐，指出原声带是爱情剧提升观众情感共鸣的重要工具，而《背著善宰跑》中由10cm演唱的《春雪》和主演边佑锡演唱的《阵雨》无不是个中翘楚，边佑锡甚至在今年的MAMA颁奖礼演唱了这首歌，足以凸显这部剧的受欢迎程度。

《时代杂志》称：「虽然没有大规模的制作预算、引人注目的明星，但这部作品有一个优秀且精心设计的剧情，这才是最重要的元素。」



第二名是tvN的《正年》。 杂志评价道：「这不仅是一个弱势者登上演艺界巅峰的故事，也讲述了面对西方现代压力的韩国文化传统

。」



第三名为 TVING 的《大都市的爱情法》，杂志认为这部剧「代表了韩国电视及其对酷儿经历的描述的重大胜利」。



第四名是 Disney+ 的《杀人者的购物中心》，杂志称这部剧「演技精湛、镜头时尚、节奏完美」，是「韩剧类型多样性的绝佳典范」。



第五名则是 JTBC 的《虽然不是英雄》，杂志评价「今年韩剧中最好的爱情故事之一」。



第六名是SBS的奇幻爽剧《来自地狱的法官》。



第七名是TVING校园心理惊悚剧《金字塔游戏》。



第八名是 tvN重生复仇剧《和我老公结婚吧》。



第九名是TVING奇幻剧《死期将至》。



第十名是Netflix 的浪漫喜剧《浮游先生》。



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