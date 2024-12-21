2024 SBS演技大赏今晚揭晓，「入围大赏」六人都是实力派！这两位演员呼声最高

2024 SBS演技大赏今晚举办颁奖礼，大赏得主即将在这6位演员中诞生！而韩国网友目前呼声最高的，也确实在今年贡献了精彩的角色和演技！

大赏入围者一：安普贤

安普贤凭《财阀X刑警》入围，他在剧中饰演一位既是刑警又出身财阀家族的角色，展现了立体而迷人的人物魅力，巩固了作为 SBS 标志性「英雄爽剧」核心主演的地位，令不少观众期待第二季。



大赏入围者二：黄正音

黄正音在《七人的复活》虽然仅出演了8集，却展现出令人难忘的蜕变。 在前一季《七人的逃脱》中，黄正音饰演反派Matthew（严基俊 饰）的帮手引发观众愤怒，而在《七人的复活》转型为觉醒自身错误、惩治包括自己在内的恶人的审判者「美杜莎」，通过极具张力的表演生动诠释了角色的转变，获得高度评价。



大赏入围者三：池晟

池晟素有有著「信看演员」之称，在《联结》中展现了名副其实的大赏级演技。 池晟饰演染上毒瘾的缉毒组王牌刑警「张在京」，通过极具说服力的表演将正义且执著的警察与摇摆不定的瘾君子的双面性刻画得淋漓尽致。 在短篇快节奏剧集盛行的当下，这部节奏较缓的精品剧集在池晟优秀表现的加持下，最高收视率达到了14.8%。



大赏入围者四：张娜拉

《好搭档》可谓是2024年最热门作品之一，张娜拉的出色表现更是不可忽视。 从《明朗少女成功记》到《皇后的品格》《VIP》，张娜拉再次回归 SBS，并凭藉《好搭档》延续了「收视率制造机」的美誉。 她在剧中饰演以离婚诉讼闻名的明星律师「车恩京」，展现了与以往不同的冷静眼神和强大气场，细腻诠释了角色从明星律师到亲身经历离婚的内心变化，使得该剧创下了18.7%的年度 SBS 电视剧最高收视率。



大赏入围者五：朴信惠

《来自地狱的法官》因朴信惠的演技转型而引起巨大话题。 朴信惠长期以来以清纯坚韧的角色闻名，在这部剧中首次挑战邪恶却迷人的恶魔角色「姜光娜」，成功实现180度演技变身。 通过出色的动作戏、耀眼的造型以及恶作剧般的淘气演技，她为渴望正义的观众带来了爽快的情感释放，剧集收视率也达到了13.7%。



大赏入围者六：金南佶

作为 SBS 金土剧的开创性作品，《热血司祭》时隔五年推出第二季，金南佶再度完美诠释了「愤怒调节障碍」神父金海日的魅力。 该剧从首播起就创下了12.4%的高收视、位居今年所有电视台的迷你系列剧之首，至今保持著双位数的收视率。 这背后离不开金南佶的精彩表现，他在剧中时而严肃时而搞笑，不惜挑战高难度动作戏和多样变装。 此外，金南佶亦在第一季的团队成员与第二季新加入的角色之间稳住剧情核心，展现了无可挑剔的表现力。



目前韩国网友中获奖呼声最高的就是张娜拉和池晟，其次是朴信惠，也有不少人支持张娜拉和池晟共同获得大赏！备受期待的2024 SBS 演技大赏将於今晚8点35分（韩国时间）开始直播，由申东烨、《背著善宰跑》金惠奫以及《金字塔游戏》金知妍共同担任MC，韩星网将同步直播颁奖进度！

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