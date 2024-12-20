设施馆长为WINNER宋旻浩喊冤：甚至产生过不好的念头！3月就被认为不适合继续服役，劝他早期退伍，但他坚持要服完

WINNER成员宋旻浩连日来登上舆论的风口浪尖，从被D社踢爆服替代役期间以各种藉口缺勤后，独家媒体都开始深挖幕后故事，事情已经发酵多日。

*延伸阅读：今天休假、明天病假、后天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期间出勤造假，负责人帮遮掩

宋旻浩又上热搜了！缺勤争议后依旧没去上班，兵务厅开始调查

据韩媒《STAR NEWS》独家报导，负责管理社会服务要员宋旻浩出勤情况的麻浦居民福利设施馆长A某透露：「每天至少见一次（宋）旻浩，确认他是否到岗并签字。 当然，因为我不仅仅管理旻浩，有时候忙起来可能早上没能确认他是否到岗。 兵务厅正在通过CCTV核实这一点。」他强调关於出勤记录造假的指控并不属实，A某还表示：「记录是按照兵务厅规定的格式完成的。」

A某称，宋旻浩在今年3月至4月期间已被评为不适合替代服役者。 根据当初的徵兵体检结果，宋旻浩被判定为4级补充役，他还一直接受恐慌障碍和双相情感障碍等疾病的治疗。 「我们与兵务厅沟通后认为，将宋旻浩作为不适合服役者解除召集（退伍）是合理的，并也向他本人建议了这一点。 兵务厅也认为这种情况符合解除召集的条件。 实际上，有类似案例的人两个月内就被解除召集了。 但宋旻浩本人拒绝了，他说要继续娱乐圈活动，因此想尽办法坚持完成（服役期），意志非常坚定。」



据A某称，自从被指「不当服役」后，宋旻浩在18日和19日连续两天请病假未出勤。 关於宋旻浩的健康情况，A某表示：「正常的生活本身对他来说很困难，他的状态有周期性波动。 今年2月和4月时情况也很严重，现在心理状态仍然很不稳定。 据经纪人所说，他目前住院了。」接著他再次艰难地开口说道：「旻浩曾经有过不好的念头。」

去年3月宋旻浩被分配到麻浦设施管理公团开始替代服役，今年3月调至麻浦居民福利设施工作。 A某称，他与宋旻浩在麻浦设施管理公团共事时相识，今年2月调至居民福利设施后，於一个月后将宋旻浩带到新的工作地点。 A某解释，宋旻浩的工作地点变动过程中并不存在程序瑕疵或特权，「通过社会服务要员的困难谘询，可以调整工作地点。 旻浩因为与新负责人适应问题及心理不稳定状态，本人提出请求后被调到麻浦居民福利继续工作。」



按照原定计划，宋旻浩将於23日完成替代服役并退伍。 兵务厅目前正在核实宋旻浩的出勤情况。 如发现问题，不排除延长服役期的可能性。 此前宋旻浩所属公司YG娱乐表示：「病假的理由是延续服役前接受的治疗，除此之外，所有休假均按照规定使用。 」

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