版权税超10亿的 (G)I-DLE田小娟公开理想型：没钱也没关系，喜欢努力的人！纠结多年的双眼皮手术明年就做

不愧是歌曲版权税超10亿的女团队长田小娟，谈恋爱的话完全不在乎对方有没有钱。

最近(G)I-DLE的「霸气总裁」田小娟作客了李龙真的YouTube节目，两人一起玩塔罗牌，田小娟提问：「我能结婚吗？」并希望以结婚为主题进行塔罗占卜。 李龙真认真问道：「你不是完全没想过结婚吧？」田小娟坦率地回答：「有啊。 希望能在适合的年龄过上相应的生活，不过如果不行的话该怎么办呢？」

李龙真在看过塔罗牌后表示：「你是可以结婚的，但时机很重要，31岁到33岁可能有些困难，35岁也不太容易，但40岁之前可以实现。」田小娟谈到了希望结婚的原因：「虽然工作很好，但到了快要死的时候，希望身边有家人。 我喜欢那种没有野心、知足并追求幸福的人。 平凡且普通，但谁看了都会觉得不错的那种人。」当李龙真问她：「对方赚不到钱也可以吗？」时，田小娟爽快回答：「完全没问题，我所说的野心是指投资这类东西，我更喜欢通过努力赚钱的人，而不是热衷於被动收入的人。」此前田小娟在出演李泳知的YouTube频道时，公开了自己的版权收入，成为热议话题。 她提到：「如果真的做得好，一个月能赚到10亿。」



李龙真再次查看塔罗牌后说：「你会遇到那样的人，但寻找的过程可能会花很长时间，可能会拖到40岁，因为那样的人很少见。」

节目中，田小娟还提到了双眼皮手术，透露自己以前不用贴双眼皮贴，但随著年龄增长，眼皮开始松弛，身边人劝她早点做手术，但她本人内心害怕，希望通过塔罗牌算出适合手术的时间。 李龙真在分析塔罗牌时建议道：「双眼皮手术对你会有很大的帮助。明年去做吧，把所有忙的事情都处理完后，明年年初做手术会成为一个转捩点。」



李龙真继续表示：「无双眼皮确实很有魅力。 不过做双眼皮手术是正确的选择。 如果保持无双眼皮，精神状态可能会变差。」听完之后，田小娟一边说道：「天哪天哪，怎么办啊？」一边展现出完全相信的样子，笑料与感慨齐飞。

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