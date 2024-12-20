設施館長為WINNER宋旻浩喊冤：甚至產生過不好的念頭！3月就被認為不適合繼續服役，勸他早期退伍，但他堅持要服完

WINNER成員宋旻浩連日來登上輿論的風口浪尖，從被D社踢爆服替代役期間以各種藉口缺勤後，獨家媒體都開始深挖幕後故事，事情已經發酵多日。

*延伸閱讀：今天休假、明天病假、後天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期間出勤造假，負責人幫遮掩

宋旻浩又上熱搜了！缺勤爭議後依舊沒去上班，兵務廳開始調查

據韓媒《STAR NEWS》獨家報導，負責管理社會服務要員宋旻浩出勤情況的麻浦居民福利設施館長A某透露：「每天至少見一次（宋）旻浩，確認他是否到崗並簽字。 當然，因為我不僅僅管理旻浩，有時候忙起來可能早上沒能確認他是否到崗。 兵務廳正在通過CCTV核實這一點。」他強調關於出勤記錄造假的指控並不屬實，A某還表示：「記錄是按照兵務廳規定的格式完成的。」

A某稱，宋旻浩在今年3月至4月期間已被評為不適合替代服役者。 根據當初的徵兵體檢結果，宋旻浩被判定為4級補充役，他還一直接受恐慌障礙和雙相情感障礙等疾病的治療。 「我們與兵務廳溝通後認為，將宋旻浩作為不適合服役者解除召集（退伍）是合理的，並也向他本人建議了這一點。 兵務廳也認為這種情況符合解除召集的條件。 實際上，有類似案例的人兩個月內就被解除召集了。 但宋旻浩本人拒絕了，他說要繼續娛樂圈活動，因此想盡辦法堅持完成（服役期），意志非常堅定。」



據A某稱，自從被指「不當服役」後，宋旻浩在18日和19日連續兩天請病假未出勤。 關於宋旻浩的健康情況，A某表示：「正常的生活本身對他來說很困難，他的狀態有週期性波動。 今年2月和4月時情況也很嚴重，現在心理狀態仍然很不穩定。 據經紀人所說，他目前住院了。」接著他再次艱難地開口說道：「旻浩曾經有過不好的念頭。」

去年3月宋旻浩被分配到麻浦設施管理公團開始替代服役，今年3月調至麻浦居民福利設施工作。 A某稱，他與宋旻浩在麻浦設施管理公團共事時相識，今年2月調至居民福利設施後，於一個月後將宋旻浩帶到新的工作地點。 A某解釋，宋旻浩的工作地點變動過程中並不存在程序瑕疵或特權，「通過社會服務要員的困難諮詢，可以調整工作地點。 旻浩因為與新負責人適應問題及心理不穩定狀態，本人提出請求後被調到麻浦居民福利繼續工作。」



按照原定計劃，宋旻浩將於23日完成替代服役並退伍。 兵務廳目前正在核實宋旻浩的出勤情況。 如發現問題，不排除延長服役期的可能性。 此前宋旻浩所屬公司YG娛樂表示：「病假的理由是延續服役前接受的治療，除此之外，所有休假均按照規定使用。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞