【韩国K社小百科】尹锡悦夫人金建希纪录片《第一夫人》上映，一票难求！观众看完气炸：他们毁了这个国家

12月3日韩国总统尹锡悦宣布紧急戒严令，禁止国会活动，引发政坛混乱。155分钟后，戒严令宣布取消，随即而来的是民众们高涨的愤怒情绪，连续两周进行弹劾示威。

在这动荡的十多天内，一部关於尹锡悦妻子、现任韩国第一夫人金建希女士的纪录片电影《第一夫人》於12月12日上映，鉴於当前尹锡悦因紧急戒严事态引发的后续风波以及弹劾局势的背景下，该片的上映引发了更高的关注度。



《第一夫人》正面探讨了金建希女士涉及的诸多风波，包括高价奢侈品包的受赠问题、杨坪高速公路路线更改事件，以及民间人士干预国政的疑云等，此外，曾公开「金建希录音」的记者李明洙（音译）、向金建希赠送名牌包的牧师崔在荣，以及曾作为「Julie疑云」证人的韩国国小跆拳道联盟前会长安海旭（音译）等相关人士也通过直接或间接的方式在影片中亮相。



影片自12日上映以来，一票难求，目前已经跻身票房榜第5名，看过的民众无一不表达愤怒之情，透露：「第一夫人作为国家的象徵性人物，在文化和外交方面扮演著重要角色，但从这个标准来看，金建希明显不达标」、「观看电影的过程中让我感到非常郁闷，不禁不断叹气。当尹锡悦总统的无能被揭露时，我感到非常愤怒。 而在涉及梨泰院惨案的部份时，我忍不住流下了眼泪」、「看完电影后，我愤怒难平，觉得总统夫妇毁了这个国家」等。



其实，自尹锡悦上任以来，关於第一夫人金建希的「黑料」就没断过，她本人想要打造「韩剧大女主」的人设，迷人的外表、知性的魅力、高学历等，实则这些和她完全不挂钩，她疑似曾是陪酒小姐、整容、学历造假、偷税漏税，还被指控涉嫌操纵股票市场。 韩剧《安娜》播出时，坊间都在是在影射第一夫人，她如同剧中的李安娜，通过一个谎言掩盖另一个谎言，逐步走向韩国政坛的权力中心。



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