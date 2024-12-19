《黑暗荣耀》「空姐」车珠英变王后！史剧《元敬》前传谱写朝鲜王室爱恋

演员车珠英和李贤旭将演绎史剧《元敬》的前传《元敬：端午的因缘》，诠释宿命般的罗曼史。

TVING方面於19日宣布「全新原创剧集《元敬：端午的因缘》（编剧李英美，导演金尚浩）确定於明年1月21日公开」。《元敬：端午的因缘》是tvN与TVING原创剧《元敬》的前传，讲述在一统天下之前，怀抱同样梦想的元敬（车珠英 饰）与李芳远（李贤旭 饰）命运般的初遇。

首批剧照也随之公开，是与正篇截然不同的浪漫氛围。 照片中元敬与芳远突破高丽末期宫廷的规矩与目光，自由地分享著爱意。 温暖的午后阳光下，元敬靠著大树席地而坐，用手遮为躺在她膝上小憩的芳远遮阳。 透过这张照片，可以一窥两人尚未出现矛盾时互相爱恋的模样。



制作组透露：「正篇将展现以政治伙伴闻名的元敬与李芳远之间隐藏的热烈故事，而前传则聚焦於两人命运般的初次相遇与彼此间的爱慕之情。 通过同时策划并推出正篇与前传，希望提高观众对单一作品的关注度。 观众将能够体验到完整讲述一个故事的始与终的独特感受。」

《元敬：端午的因缘》将於下月21日中午12点在TVING上线。 而在此之前，正篇《元敬》将於同月6日下午2点在TVING抢先公开第1、2集，并於当晚8点50分在tvN播出第1集。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻