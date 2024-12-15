罗PD金大明寻味秘访台北，大吃面线&铁板烧&高粱酒、 盛赞是「全亚洲最棒的虾子」！满脸幸福预告下集去台南

「十五夜频道」周五公开《跟著大明寻味跟去台湾》第一集，金大明带著罗暎锡PD在台北四大据点逛吃逛吃，连本地人看了都流口水！还偶遇粉丝被一眼认出，真的超嗨~

金大明透露拍摄《机智医生生活》期间曾瞒著申沅昊导演跑来台湾，那段经典台词「流产不是你的错」就是在台湾放假期间背下来。 因为喜爱台湾的人情味和美食，所以即便相同价位和距离有很多旅游选项，还是来了又来，并逐渐解锁台北以外更多城市。

这次带罗PD寻找美食，第一站来到西门町阿宗面线。 罗PD一开始对於用汤匙吃面线感到意外，试吃后大赞绝对是韩国人会喜欢的味道、连汤都喝到一滴不剩，金大明甚至想把它做成拌饭XD



第二站来到金大明大推的士林夜市阿益铁板烧，两人接连点了胡椒羊肉、蒜香鸡腿、烤豆腐、炒虾仁、金门高粱等等。 罗PD对於市井平价形象的铁板烧感到新鲜，每品尝一道料理都开心到不想讲话：「用这个炒鞋垫也会好吃！」尝到虾子后更不断称赞Q弹新鲜，甚至大胆评价是「全亚洲最好吃」。



金大明则完全回忆起4年前的幸福感，还启动老饕雷达，学邻座男士把鸡蛋卷和洋葱一起拌饭吃，意外发现变成「黄油蛋胡椒粉炒饭」，惊喜连连。 眼尖网友指出铁板烧师傅有包手刺青，隔空认定这家一定好吃XD



第三站来到双城街夜市，买水果时双双被粉丝认出、亲切合照。 金大明形容加蛋葱抓饼是「北京烤鸭去掉鸭子的味道」，罗PD品尝后认为十分中肯，让人很好奇究竟是什么味道XD

最后大明带罗PD来到他喜欢的音乐酒吧Revolver，这次遇到《Biong Biong地球娱乐室》男粉丝来合照，最后在一杯高粱鸡尾酒中结束了台北美食之夜。



下一集预告会去金大明很喜欢也去了很多次的台南，认为台南类似韩国的庆州，很有传统又很浪漫。 大明很期待台南篇超越目前观看次数最多的乙支路篇（221万次），让我们拭目以待吧！XD

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