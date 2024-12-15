韩国「戒严令」后民众产生PTSD：失眠、不安，半夜惊醒搜新闻

近期韩国政坛经历了剧烈动荡，总统尹锡悦在12月3日晚突然宣布国家进入紧急状态，下达戒严令，时隔6个多小时后，又在国会的压力下宣布解除戒严令，另全体国民遭遇了动荡不安的一晚。

戒严事态结束多日，越来越多市民控诉著精神上的冲击。 韩媒「韩联社」采访了现年58岁、上世纪80年代的大学生崔某采访时表示：「现在已经习惯了每天淩晨两点前都无法入睡。 即使好不容易睡著了，中途醒来也会担心是不是发生了什么事情，於是打开新闻查看。」

崔某回忆道：「小时候看到的戒严令已经记不清了，但45年后再次经历戒严，内心的震惊很难平复。 现在不仅是戒严，甚至还有局部战争的传闻，更让人感到不安。」（KSD备注：2024年12月3日是韩国自1987年民主化以来首次宣布戒严。 韩国上一次实行戒严令是在1979年10月，当时前军事独裁者朴正熙被暗杀。 ）

30岁的职场人士宋成勋表示：「上周末参加了烛光集会，亲眼目睹了总统弹劾案被驳回的情景，感到非常震惊。 我的同事们也都说无法集中精力工作，在这样的情况下，谈什么'弹劾创伤'，只会让人觉得无耻。」39岁的公司职员申某说道：「4岁的孩子无意中看到戒严部队砸破国会窗户进入的画面后，一直重复问『那些人是谁』，我很担心这段记忆会对孩子产生长久的影响。」



专家们透露这种「戒严创伤」可能发展为集体性的创伤后应激障碍（PTSD）檀国大学心理学教授任明浩（音译）指出：「即使是没有经历过戒严的年轻一代，也可能因观察学习效应而受到创伤。 通过电视看到的画面不断浮现在脑海中，甚至会出现回避国会或军人的症状。」

另一方面，反对尹总统弹劾的保守派市民则表达了因政治立场差异而与家人、亲友发生冲突的困扰。当天，在首尔钟路区东和免税店前的反对弹劾集会上，82岁的崔某表示：「那些麻雀怎么会懂凤凰想要纠正不公选举的意图？ 40岁的儿子受全教组左倾化教育的影响，不分青红皂白地称尹总统为独裁者，我们之间根本无法沟通。」。

目前不少民众控诉精神压力增加，众人纷纷在网路上留言称：「一直都很不安，比起戒严令，我更担心未来韩国经济不景气，睡著之后会突然惊醒，韩国经济在崩溃之中」、「没经历过的人不会懂得那种痛，弹劾创伤？ 4000万国民遭受的创伤要如何治愈？ 担心会有第二次戒严令的噩梦，差点就上演了80年代光州的场景了」等。

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