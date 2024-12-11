终於可以看到啦！金大明＆罗PD《跟著大明寻味》台湾篇预告公开，将在12月13日播出！

好好奇金大明＆罗PD会在台湾吃什么美食！

今日（11）频道十五夜公开金大明在台湾拍摄《跟著大明寻味跟去台湾》的预告，他在台北101大楼前做开场，看到路人要经过时他还说：「啊～可以先过去，谢谢（中文）。」后来他就直接在马路跑起来 XD



今年11月《Biong Biong地球娱乐室》快闪店在台北开幕，罗PD和兔珑也到场和大家见面，金大明还惊喜探班。接著就有不少人偶遇罗PD和金大明在台南拍摄节目，让许多粉丝都相当期待台湾篇的《跟著大明寻味》。预告一公开，也让网友纷纷留言：「我等了很久，终於能吃到好吃的海外篇了」、「呜哇！！！！很期待第二季！」、「我的饭友」、「真的帅气的进军海外，跟著寻味，跟著大明！！！ 很期待台湾篇」、「我下周要去台湾了！好期待」等等。

金大明与罗PD在《跟著大明寻味》中，公开自己的美食店名单。他对食物的独特喜爱和有条理地传达自己对食物的哲学，愉快的样子也得到网友们热烈的响应，影片也都获得很高的关注。而台湾篇的《跟著大明寻味》将在12月13日晚上6点在频道十五夜公开。



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