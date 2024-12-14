韩国超敏感时期！林英雄、车银优、韩韶禧全被骂，网友变「纠察队」

韩国总统尹锡悦因宣布紧急戒严令引发全国民众愤怒，全国范围内掀起了要求弹劾总统的示威活动，包括在首尔汝矣岛国会议事堂前的大规模集会。 同时，众多明星在社交媒体上的发声也引发了广泛关注。

12月7日下午3点起，汝矣岛国会议事堂前举行了要求弹劾尹锡悦总统的烛光集会。 集会前后包括朴宝英、高旻示、高贤廷、李栋旭、高我星、申素律、李艾儿、B1A4成员孔灿、CNU，NMIXX成员圭珍，以及ZEROBASEONE成员朴干旭等多位明星通过社交媒体号召民众参加集会或表达对参与者的关心。

然而一部份网民对一些明星在此敏感时局下未表达立场或发布日常内容的行为提出批评，引发争议。 例如，林英雄在7日通过社交媒体发文庆祝宠物狗的生日，并配上合影。 一些网民批评他在当前局势下发布此类内容，尤其是某在线社区上传的一则声称与林英雄私讯互动的文章引发了更多争议。

根据该文章，一名网民通过私讯向林英雄留言：「现在局势这样，您在干什么？」林英雄回复：「什么？」对此网民进一步说道：「总统宣布违宪戒严，全国民众正在集会，虽然不指望您发声，但您真的很无动於衷啊。 经历过前一次戒严令的群体，不正是您的主要粉丝群体吗？」林英雄回复称：「我又不是政治人物，为什么要发声？」这一对话迅速引发热议。 随著争议不断发酵，也有人质疑这些对话的真实性。 有韩媒试图联系林英雄所属公司以确认真伪，但对方保持沉默。

（延伸阅读：尹锡悦弹劾案引全国民关注！林英雄私讯冷漠回「我是政治家吗？爲什么要发声」遭韩网友骂翻！）

除了林英雄，车银优因在社交媒体发布画报照片而遭遇「当前局势下为何要发这样的照片」的批评。 同样韩韶禧、金妍儿、NewJeans成员谐潾因12月6日参加某奢侈品牌活动也受到了指责。 此外许多未公开表态的知名人士也因保持沉默而遭到批评甚至恶评。



与此同时，一些在线论坛和社交媒体上甚至开始整理未表态明星的名单，集中狙击。 更多的网民则是对此行为表示担忧，认为这是另一种形式的「审查」，表达或不表达对当前局势的看法是个人的自由，这同样适用於公众人物。 公众人物没有义务必须发声，也不应因此被强迫或指责。 将愤怒发泄在明星身上既不合理也不公平。 在这样的危机时刻，保持日常生活的力量同样重要，唯有如此才能坚持更久并达到更远的目标。 对於发声的人，给予支持是值得提倡的，但过度的批评需要克制。

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