「2024白醋王」诞生！《现在拨打的电话》EP.6抢先看影片：柳演锡不顾旁人眼光，抱起蔡秀彬疯狂转圈

【多图】今晚由柳演锡和蔡秀彬主演的 MBC 热门韩剧《现在拨打的电话》释出了两部抢先看影片，男女主甜蜜互动引发大量关注！第六集一定要顺利播出啊～～～。

本剧目前收视平稳，且网上讨论度相当热烈，深受观众喜爱。因为是12集的短剧，所以从一开始的剧情就发展快速，结合了剧情、爱情、悬疑、惊悚和动作片等多种元素融入在浪漫的大支柱中，特别是在海外反应相当好，在 Netflix 上排名全球第二。







▼抢先看影片一：公司运动会，两人三脚，赢了之后白司彦（柳演锡 饰）不顾旁人眼光，抱起洪熙珠（蔡秀彬 饰）疯狂转圈圈！但在不知情的同事们眼里，变成了已婚男上司抱起了新来的已婚女员工，太尴尬啦！XD

▼抢先看影片二：「2024白醋王」诞生！白司彦心中疯狂碎念：洪熙珠旁边的位置，只能是我的～。







由於总统戒严事件而在上周遗憾停播的《现在拨打的电话》，也引来许多剧迷向官方抗议，目前昨晚顺利播出的EP.5也相当精彩，期待今晚EP.6能顺利播出。（第6集将於14日今晚9点50分播出。）









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