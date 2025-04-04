朴恩斌《狂医魔徒》「人格分裂」演技再创新高度 盘点2025/26 Disney+ 韩剧片单 玄彬、全智贤独家登场

由朴恩斌、薛景求主演的《狂医魔徒》是 近期成为热话！「郑世玉」（朴恩斌 饰）的人设可为非常难演，她是一位「对大脑有著近乎病态痴迷的天才医生」，从学生时期就开始杀人但也从没悔意，对恩师「崔德熙」（薛景求 饰）的复杂情感及敌对行为到近乎「人格分裂」的程度，疯魔的个性更偏离常态。

剧情进展同时一一交代郑世玉由医学院学生到被迫成为「黑市医生」与恩师崔德熙的交错关系，及后对崔德熙咬著不放，更怀疑他也同样杀人。郑世玉的心理状态更是令人猜不透，究竟这都是郑世玉的的异常想像，还是另有内情呢？本剧情节奏明快又悬疑刺激，配乐与画面的完美融合更是让人沉浸其中，每周三上线的新集数绝对不容错过，4月9日播出大结局，令人期待究竟师徒之间的对决会有怎样的发展！

2025/2026 Disney+ 还会推出多部重磅韩剧，阵容包括全智贤到玄彬、朴炯植、池昌旭等顶级演员，以下为大家一一介绍！

盘点Disney+ 超强劲韩剧阵容

《狂医魔徒》【现正独家热播】



百想大赏得主朴恩斌继《非常律师禹英禑》后首度挑战双面恶女角色，与青龙影帝薛景求大斗演技，剧中朴恩斌饰演对大脑著迷、为了手术可以不择手段的天才医生「郑世玉」，却被恩师「崔德熙」（薛景求 饰）逐出医院及失去医生执照，隐身为「黑市医生」。她一边以高超技术救人，一边过著危险、疯狂与执著的人生，从还在念书时期，郑世玉就杀了一名跟踪她的男孩，预示著又一个代表性角色的诞生！到当上黑市医生时依然杀人不眨眼，接连杀害与她有过节的人，同时最吊诡的是崔德熙教授可能也是另一个隐藏多年的杀人魔！究竟这对师徒之间的恩怨会如何纠缠下去？



此外，朴恩斌为了挑拨恩师崔德熙教授与日本伙伴的关系，剧中全程用流利日文谈话，展现惊人的语言天赋和敬业精神！朴恩斌细腻诠释这角色，再加上疯魔的个性，让整部剧宛如一场音乐飨宴一样，令人越看越上瘾！

《狂医魔徒》前所未有的疯狂剧情，逼真的手术场面、血腥的杀人情节，冲击韩剧尺度的医学惊悚剧，现正於Disney+ 独家热播中！新集数逢周三上线！4月9日播出大结局。



《宝物岛》【现正独家热播】



男神朴炯植黑化演技，韩国同时段收视冠军

朴炯植从小奶狗摇身一变成超MAN菁英男，暗黑复仇剧《宝物岛》才刚开播就因超大尺度掀起话题，持续位居同时段收视冠军，第八集全国收视率达12.3%。剧情讲述徐东柱（朴炯植饰）骇入2兆韩元政治秘密资金，为了摧毁企图杀害自己的终极反派、推翻他们的世界，不惜一切展开人生豪赌式复仇。



在看完《宝物岛》前几集之后，不少网友直呼：「尺度真的太大了！」朴炯植半裸现身展现结实身材，与女主角洪华莲的激情戏堪称从影最大尺度演出，连袖口拉起的手臂青筋都令人著迷，性张力满满！集合斗智、复仇、夺金元素的话题之作，现正热播中，每周五六在Disney+ 更新，绝对不容错过！



《血谜拼图》【即将独家上线】



反传统侧写师&四次元刑警，藉拼图追查10年前悬案

《血谜拼图》为犯罪悬疑剧，尹伊娜（金多美 饰）经历了充满悲剧的童年，长大后成为一名犯罪侧写师，并被卷入一个危险的新案件。由於遭到凶手玩弄，伊娜被迫与经常怀疑她的刑警同事金汉森（孙锡求 饰）合作，透过拼图碎片解密，希望在另一名受害者出现之前破案。

导演初见剧本就被迷倒，故事充满反转、走向无法预料！还带有可爱元素，角色更独具个性，与传统推理剧十分不同。尹伊娜总能在现场最快掌握凶手的动机，彷佛曾亲手杀过人一般；金汉森更是从未见过的刑警类型，看似慵懒随性，实际上极为执著和敏锐，还有一丝跳脱现实的漫画感。

《暴风圈》【即将独家上线】



神组合全智贤×姜栋元，引爆谍战爱情新高度

韩剧超级组合登场！「国民女神」全智贤与「韩国公共财产」姜栋元首度携手主演，搭配《泪之女王》导演金熙元、《下女诱罪》与《分手的决心》王牌编剧丁瑞庆联手操刀，更邀来荷里活韩裔巨星赵约翰（John Cho）跨刀演出，堪称影视界「梦幻制作团队」的顶级组合。

本剧以现代韩国为背景，集谍报、政治阴谋与浪漫於一体，讲述事业有成的外交官、前驻美大使徐闻柱（全智贤 饰）和国际特工白山湖（姜栋元 饰），一同揭开一场朝鲜威胁半岛和平的恐怖攻击，背后不为人知的暗黑真相。两大巨星首度同框，不仅颜值爆表，每一幕对手戏势必火花四射！



《韩国制造》【即将独家上线】



「两大韩剧男神」玄彬、郑雨盛梦幻联动

《韩国制造》属犯罪惊悚剧，讲述在动荡的70年代，对於金钱财富和权力抱有野心的白冀兑（玄彬 饰），与对他虎视眈眈的坚毅检察官张健荣（郑雨盛 饰），赫然发现被卷入了一场决定时代的事件，并可能永远改变他们的未来……由《万恶新世界》、《毒枭》禹民镐导演执导，朴恩娇、朴俊锡编剧执笔。

玄彬透过电影《秘密任务2：Internationl》、《哈尔滨》展现多种粗旷形象，郑雨盛更晋升导演自导自演，透过《12.12：首尔之春》、《保护者》展现正义形象，因此两人在《韩国制造》的对手戏令人期待！再加上黄金配角元志安、徐恩垂、曹汝贞、郑星一等齐聚一堂，相信将会带来充满惊喜的火花！

《操控游戏》【即将独家上线】



池昌旭×都敬秀终极对决！悬疑×复仇×心理战，刺激烧脑

由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）、李光洙、赵允秀实力主演，携手打造一场高智商、强悬疑、硬碰硬的复仇大戏！池昌旭化身复仇者，挑战极限演技，展现愤怒与绝望交织的男人！都敬秀首度挑战高智商操控者角色，冷静神秘又危险，打破过往形象！

本剧由《模范的士》、《犯罪都市：铁拳清算》编剧吴尚浩执笔，以缜密的剧情与紧张刺激的节奏，让观众陷入一场无法预料的心理战。泰政（池昌旭 饰）因滔天罪名含冤入狱，人生瞬间跌入深渊。然而他发现自己的一切不幸，竟然都在一个神秘人物――耀翰（都敬秀 饰）的精密操控之下。泰政该如何从泥沼中爬出，反击那个操控自己人生的人？

谁才是棋手？ 谁又是棋子？ 命运的游戏，才刚刚开始……



《浊流之争》【即将独家上线】



高票房高收视黄金阵容，Disney+ 首部原创古装剧

聚集三名大势演员，《恋慕》路云、《正年》辛睿恩与《语意错误》朴栖含！原本碧绿的京江变成浊流，朝鲜变得无法无天……《浊流之争》以朝鲜王朝为背景，讲述隐藏过去成为流氓的张时律（路云 饰）、具备智慧与正义感的朝鲜最大商团主人崔恩（辛睿恩 饰），与梦想成为清廉军官的捕盗厅官员郑川（朴栖含 饰），朝他们三人席卷而来的命运故事。

除了三名大势演员，最瞩目的莫过於导演是经典电影《光海，成为王的男人》导演秋昌民，编剧是经典韩剧《推奴》及《僵尸校园》千成日，千万人次电影导演加上34%收视率编剧，Disney+ 推出首部古装剧便拥黄金阵容，内容可期！



《下流大盗》【即将独家上线】



柳承龙、梁世宗、林秀晶，实力派大咖们的宝藏奇遇！

以1970年代的韩国为背景，柳承龙和梁世宗戏里成为一对视钱如命叔侄，为了赚钱维持生计，对任何工作的态度都是来者不拒。两人偶然得到了一个任务——取回在海岸发现的古代宝藏。但随著来自全国各地的寻宝者齐聚一堂，两人是否能顺利击败对手，并获得他们一直以来所渴望的财富呢？

本剧改编自人气网漫《Fine》，除了柳承龙、梁世宗、林秀晶外，主演中还有金义城、金圣午、金钟洙、李东辉、郑允浩与金旼等人同台飙戏，相当过瘾。这部作品还是《犯罪都市》、《赌命为王》导演姜允成执导，高品质团队制作令众人更加期待。

【观众最爱】《照明商店》、《Moving超异能族》全部集数现已独家上线



韩国顶尖漫画作者「姜草」亲自担任编剧制作，两套都被誉为「神剧」

《照明商店》是神剧《Moving超异能族》姜草作家的最新催泪大作，由朱智勋、朴宝英、金雪炫、裴晟佑、严泰九、李姃垠、金敏荷等华丽阵容演出，剧情讲述一间在黑暗巷子尽头贩售照明灯具的商店里，连接阳间与阴间的生者＆亡者的故事。从一开始的悬疑害怕打冷颤、到后来哭到全身发抖，反转再反转的剧情绝对让你大呼追得超过瘾。

而且《照明商店》结尾彩蛋，更与《Moving超异能族》剧情相连接，给粉丝们带来极大的惊喜，期待「姜草universe」的超能力世界观可以持续扩大。

《Moving超异能族》剧情题材网罗跨国谍报行动、超能力特工、以及致命的神秘杀手等新颖元素，由柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、金成均等大咖主演，更捧红了新生代演员李正河、高允贞、金度勋，展现极强的影响力。目前已宣布会开拍第二季，有兴趣的话，可以把握时间重温这两部作品，进入他的奇幻世界，一起体验人情冷暖且大咖云集的优秀剧集。

Disney+ 原创韩剧 立即观看：https://www.disneyplus.com/zh-hk/home

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