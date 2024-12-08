苦练手语3个月！《听说》女主角卢允瑞与导演来台宣传〜许愿品尝牛肉面、卤肉饭以及「便当」！

改编自同名台湾青春爱情经典电影《听说》，由卢允瑞、红炅、金珉周主演，12月7日卢允瑞也与导演赵宣浩共同现身西门町，第一次来台的两人相当兴奋，特别是卢允瑞看见现场聚集的众多粉丝们，更是讶异自己在台湾的人气。

卢允瑞身著碎花纹澎裙小洋装与导演一同现身，为自己主演的新作《听说》进行媒体联访宣传以及於映后进行舞台问候，与观众们见面，卢允瑞表示能够来到《听说》的原作地台湾，感到相当神奇，与其说想要到什么台湾的观光景点或夜市，她与导演都异口同声表示，更希望能到台湾原版《听说》所拍摄的街道感受一下片中的氛围。



卢允瑞对於所有聚集来看她的粉丝们相当感谢，更是在电子联访空档与远处的粉丝们眼神示意，或是做出粉丝们想要的手势，粉丝服务相当到位，并且在卢允瑞与导演结束拍摄暂时要回到休息室时，她更特地停下脚步为粉丝们一一签名，让在场粉丝们大呼太幸运了！卢允瑞与导演更於特定场次播映后与观影粉丝们见面问候，她也准备了片中的手语来教大家，包含「你好」、「我是夏天」、「请多多关照」、「我喜欢你」等等，拍照时也不忘比出自己的手语名字。



卢允瑞与导演都是第一次访台，问到台湾美食，卢允瑞许愿品尝牛肉面以及卤肉饭，赵导演更是中华美食爱好者，提到想要尝试看看台湾的「葱爆牛肉」这道菜。而《听说》电影中男主角家中开的是便当店，两人也表示希望能尝试看看道地的台湾便当。



在《听说》电影中，卢允瑞、红炅、金珉周三人都展现出流利的手语，卢允瑞表示大约花了2.5到3个月左右的时间学习手语，除了一周三次的基本课程以外，三人更是利用额外的时间租借场地不断练习，三人也因此变得更熟悉，就连在拍摄现场也都会用手语开玩笑，导演透露甚至连工作人员都以为三人是不是用手语在说别人坏话了呢！可见得三人手语的流利程度。



导演对三位演员在手语及表情上的表现也都非常满意，说起选角的原因，导演表示自己在改编《听说》电影剧本时，就觉得这三位演员的特质与导演心目中的剧本角色完全相符，於是选角部分很快就依照导演心中所想而完成了。而导演也认为三位演员个性的特色，也是韩版《听说》与原版最大的不同，期待台湾观众们也能感受到韩版《听说》的魅力所在。



导演表示，重拍的改编作品原本就比原创多了些难度，想保留原著的优点，也希望加入创新元素。导演想保留的是那一份纯粹的情感，尤其是男主角凝望女主角的眼神。另外自己最喜爱原著没有的场景，也就是公车上的三人手语交谈，另外泳池的告白戏也是导演相当喜爱的名场面。《听说》已在12月6日全台上映。



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