因紧急戒严余波！热播剧《现在拨打的电话》本周停播，韩网友气炸「这都是因为谁」、柳演锡喊话「下周见」

《现在拨打的电话》之前还宣布第5集将延长10分钟，让许多观众都相当期待，没想到又要等一周 ㅠㅠㅠㅠㅠ

MBC 在6日表示：「原订金土剧《现在拨打的电话》将在6日播出第5集和7日播出第6集，因《新闻特别报导》而停播，希望观众们能谅解。」



《现在拨打的电话》由柳演锡、蔡秀彬主演，讲述一对政治联姻3年、彼此没有交流的「橱窗夫妇」，因一通绑架犯的恐吓电话而开始的火热浪漫史。目前播出4集，全国收视率爲 5.7%，在 Netflix 也登上全球第二、在多个国家排名第一，展现出超高的人气。



对於本周停播，柳演锡也在 IG 限时动态分享停播消息，并和剧迷们喊话：「see you next week ㅜㅠ」。但...停播消息也让不少韩网友气翻，纷纷表示：「这都是因为谁」、「各方面都很悲伤，希望下周能看得开心」、「至少上传到 Netflix 上吧ㅜㅜ下周一天公开2集」、「这部电视剧是最近唯一的乐趣，真烦人」、「你这个狗崽子居然抢走了我的日常生活」、「虽然一直等待这一天，但时局... 等国家恢复后，我会好好看的，呜呜」、「真想尽快结束弹劾，回到平凡的日常生活中」、「我爲了看这个坚持了一周」、「白司彦下周见」等等。



此前，尹锡悦总统於3日晚宣布紧急戒严令，在突然宣布戒严2小时30多分钟后的4日凌晨，国会通过要求解除紧急戒严的决议案，尹锡悦总统在宣布戒严6个小时后解除了该决议案。但包括无线台在内的各电视台都编制新闻特别报导，报导戒严相关消息，因此不少电视剧和综艺节目都停播了。

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