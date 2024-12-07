《照明商店》体验空间营业啦！赶快到台北中山商圈打卡：沉浸式体验剧中场景、还有韩式拍贴机！

Disney+《照明商店》改编自姜草创作的同名网络漫画，由演员金熙元担任导演、姜草亲自为该剧创作剧本。
主演阵容也超华丽，包括朱智勋、朴宝英、裴晟佑、严泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、朴赫权、金大明、申银秀、金善华、金基海。
《照明商店》讲述在贩售照明灯具的商店里，连接阳间与阴间的生者与亡者的故事，12月4日已经在 Disney+ 上线首4集。由於《照明商店》是恐怖＋惊悚元素相结合，因此有不少网友看完前4集表示被吓到，但...细细品尝后就会发现，故事核心都是与「人」息息相关，也让人期待接下来的播出。
现在台北中山商圈也出现一间神秘的「照明商店」，让大家能够沉浸式体验剧中氛围，每个角落都可以拍好拍满，里面有现在很夯的韩式拍贴机，更有著「复刻灯泡商店」和「公车亭」两种经典场景可以选择。还有寄明信片抽奖活动，写下思念与祝福的话传递给你所爱的人，投入照明信箱，灯泡亮起就完成抽奖哦！
以为这样就结束了吗？No～No～ 在体验完「照明商店」后，把照片上传到 Disney+ 这篇贴文的留言处，就有机会抽到《照明商店》演员亲笔签名海报，还有留言抽《照明商店》限量好礼的活动，这么多好康，大家赶快去参加啦～！
【《照明商店》台北体验空间】（免费入场）
地点：台北市中山区中山北路二段36巷21号（可以於 Google Map 搜寻Disney+ 照明商店）
展期：即日起至 12/22 （日）
营业时间：11：00～23：00
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